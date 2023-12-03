На границе с Польшей откроют пункт пропуска для проезда пустых грузовиков — ГПСУ

4 декабря в 01:00 откроют пункт пропуска «Угринов – Долгобычев» на границе с Польшей. Им могут воспользоваться пустые грузовики.

Открытие пункта пропуска «Угринов — Долгобычев»

Госпогранслужба сообщает, что из Украины в Польшу начнут пропускать пустые тяжеловесные транспортные средства общей разрешенной массой более 7,5 тонн (кроме пустых неочищенных цистерн).

Открытие «Угринова» является первым пунктом по перечню мер, реализуемых для разблокирования границы, уменьшения очередей и увеличения пропускной способности украинско-польской границы. Поделиться

По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, пропускная способность в сутки составит более 100 грузовиков.

С 4 декабря пустые грузовики, в том числе цистерны, с Украины могут начинать движение на этот пункт пропуска. Пока он будет работать в тестовом режиме, регистрироваться в очередь на пересечение границы не нужно. В то же время, поддерживать порядок движения и помогать водителям при необходимости будут коллеги по Укртрансбезопасности. Поделиться

Разблокировка украинско-польской границы

Напомним, что 1 декабря в Варшаве Украина и Польша согласовали открыть пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска.

Следующими шагами будут создание в системе "єЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчёва".

А также запуск пилотного проекта с регистрацией в "єЧерга" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком один месяц.