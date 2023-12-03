На границе с Польшей откроют пункт пропуска для проезда пустых грузовиков — ГПСУ

4 декабря в 01:00 откроют пункт пропуска «Угринов – Долгобычев» на границе с Польшей. Им могут воспользоваться пустые грузовики.
Открытие пункта пропуска «Угринов — Долгобычев»
Госпогранслужба сообщает, что из Украины в Польшу начнут пропускать пустые тяжеловесные транспортные средства общей разрешенной массой более 7,5 тонн (кроме пустых неочищенных цистерн).
По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, пропускная способность в сутки составит более 100 грузовиков.
Разблокировка украинско-польской границы
Напомним, что 1 декабря в Варшаве Украина и Польша согласовали открыть пункт пропуска "Угринов - Долгобычев" для проезда пустых грузовиков для увеличения пропускной способности границы и уменьшения нагрузки на другие пункты пропуска.
Следующими шагами будут создание в системе "єЧерга" отдельных пасов для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин - Дорогуск" и "Краковец - Корчёва".
А также запуск пилотного проекта с регистрацией в "єЧерга" непосредственно перед пересечением границы на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице" сроком один месяц.
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