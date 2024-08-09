На Курщині масштабно палає електропідстанція — відео

Ввечері 9 серпня росіяни в Октябрьскому районі Курської області почали масово скаржитися на перебої зі світлом. Причиною цього стала велика пожежа на одній з підстанцій після атаки дронів.

На Курщині — масштабна пожежа на електропідстанції

В Октябрському районі Курської області сталася сильна пожежа. Без світла залишаються жителі Волокно, Ворошнево та Пряміцино. Вони також скаржаться на перебої із водою. Офіційних коментарів наразі не було.

Як пишуть росЗМІ, внаслідок падіння уламків українського БПЛА літакового типу на трансформаторну підстанцію в одному з районів області виникла пожежа. Відсутнє енергопостачання у Курчатові, а також у частині Курчатівського, Жовтневого, Великосолдатського, Обоянського, Білівського районів. Ведуться аварійні роботи. Поширити

Що відомо про вибухи на аеродромі у Липецьку

Зазначається, що потужні вибухи пролунали на аеродромі, ймовірно, внаслідок атаки дронів.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов вже оголосив режим НС та проведення евакуації жителів Копцевих хуторів, Федоровки, Яковлевки, Тинковки.

Він не став інформувати про те, що на аеродромі вирує масштабна пожежа, однак заявив про необхідність ліквідації наслідків детонації складів з озброєнням.

При цьому евакуюють жителів населених пунктів, які розташовані поряд із аеродромом.

Пізніше Артамонов уточнив, що проводиться евакуація жителів з 416 домоволодінь.