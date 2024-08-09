На Курщине масштабно пылает электроподстанция — видео

Вечером 9 августа россияне в Октябрьском районе Курской области начали массово жаловаться на перебои со светом. Причиной тому стал большой пожар на одной из подстанций после атаки дронов.
Главные тезисы
- На Курщине возник масштабный пожар на электроподстанции после атаки дронов, вызвав перебои с электро- и водоснабжением.
- Жители нескольких районов области остались без света.
- Официальные комментарии от властных структур пока отсутствуют, однако ведутся аварийные работы по ликвидации последствий пожара.
На Курщине — масштабный пожар на электроподстанции
В Октябрьском районе Курской области произошел сильный пожар. Без света остаются жители Волокна, Ворошнево и Прямицыно. Они тоже жалуются на перебои с водой. Официальных комментариев пока не было.
Что известно о взрывах на аэродроме в Липецке
Отмечается, что мощные взрывы прогремели на аэродроме, вероятно, в результате атаки дронов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уже объявил режим ЧС и проведение эвакуации жителей Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки, Тинковки.
Он не стал информировать о том, что на аэродроме бушует масштабный пожар, однако заявил о необходимости ликвидации последствий детонации складов с вооружением.
При этом эвакуируют жителей населенных пунктов, расположенных рядом с аэродромом.
Позже Артамонов уточнил, что проводится эвакуация жителей из 416 домовладений.
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