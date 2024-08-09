На Курщине масштабно пылает электроподстанция — видео

Вечером 9 августа россияне в Октябрьском районе Курской области начали массово жаловаться на перебои со светом. Причиной тому стал большой пожар на одной из подстанций после атаки дронов.

На Курщине — масштабный пожар на электроподстанции

В Октябрьском районе Курской области произошел сильный пожар. Без света остаются жители Волокна, Ворошнево и Прямицыно. Они тоже жалуются на перебои с водой. Официальных комментариев пока не было.

Как пишут росСМИ, в результате падения обломков украинского БПЛА самолетного типа на трансформаторную подстанцию в одном из районов области возник пожар. Отсутствует энергоснабжение в Курчатове, а также в части Курчатовского, Жовтневого, Великосолдатского, Обоянского, Беловского районов. Ведутся аварийные работы. Поделиться

Что известно о взрывах на аэродроме в Липецке

Отмечается, что мощные взрывы прогремели на аэродроме, вероятно, в результате атаки дронов.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов уже объявил режим ЧС и проведение эвакуации жителей Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки, Тинковки.

Он не стал информировать о том, что на аэродроме бушует масштабный пожар, однако заявил о необходимости ликвидации последствий детонации складов с вооружением.

При этом эвакуируют жителей населенных пунктов, расположенных рядом с аэродромом.

Позже Артамонов уточнил, что проводится эвакуация жителей из 416 домовладений.