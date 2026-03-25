На Місяці планують збудувати гігантський енергетичний пояс

Нещодавно в Японії представили амбітний проєкт, який отримав символічну назву "Місячне кільце". Він передбчає створення гігантського кільця з сонячних панелей, що буде оперізувати супутник Землі по екватору.
Головні тези:
- Ціль проєкту полягає у створенні джерела чистої енергії для живлення Землі.
- Планується будівництво сонячного поясу шириною 400 кілометрів та довжиною 11 000 кілометрів.
"Місячне кільце" — яка ціль цього проєкту
На переконання японських інженерів, вони здатні перетворити Місяць на величезну сонячну електростанцію, пише Dailygalaxy.
Якщо цей план вдасться втілити в життя, то космічна станція живитиме всю нашу планету фактично 24/7.
Представники корпорації Shimizu налаштовані забезпечити Землю потоком чистої енергії.
Що важливо розуміти, вона не буде залежити ні від погоди, ні від зміни дня і ночі.
У межах цього плану має відбутися будівництво сонячного поясу шириною близько 400 кілометрів.
Ба більше, вказано, що його довжина сягне рекордних 11 000 кілометрів, тобто протяжності місячного екватора.
В Японії звертають увагу на те, що будівництво триватиме без безпосереднього залучення людей до процесів на поверхні Місяця.
Фактично всю “брудну№ роботу виконають роботи, а люди керуватимуть процесом дистанційно з Землі.
