На Місяці планують збудувати гігантський енергетичний пояс

Нещодавно в Японії представили амбітний проєкт, який отримав символічну назву "Місячне кільце". Він передбчає створення гігантського кільця з сонячних панелей, що буде оперізувати супутник Землі по екватору.

"Місячне кільце" — яка ціль цього проєкту

На переконання японських інженерів, вони здатні перетворити Місяць на величезну сонячну електростанцію, пише Dailygalaxy.

Якщо цей план вдасться втілити в життя, то космічна станція живитиме всю нашу планету фактично 24/7.

Представники корпорації Shimizu налаштовані забезпечити Землю потоком чистої енергії.

Що важливо розуміти, вона не буде залежити ні від погоди, ні від зміни дня і ночі.

У межах цього плану має відбутися будівництво сонячного поясу шириною близько 400 кілометрів.

Ба більше, вказано, що його довжина сягне рекордних 11 000 кілометрів, тобто протяжності місячного екватора.

В Японії звертають увагу на те, що будівництво триватиме без безпосереднього залучення людей до процесів на поверхні Місяця.

Фактично всю “брудну№ роботу виконають роботи, а люди керуватимуть процесом дистанційно з Землі.

Більшість матеріалів планують видобувати прямо на Місці. Місячний реголіт (ґрунт) стане основою для виробництва бетону та скла, адже транспортувати вантажі з Землі занадто дорого.