На Луне планируют построить гигантский энергетический пояс

Недавно в Японии представили амбициозный проект, получивший символическое название "Лунное кольцо". Он предполагает создание гигантского кольца из солнечных панелей, которое будет опоясывать спутник Земли по экватору.
Главные тезисы
- Цель проекта заключается в создании источника чистой энергии для питания Земли.
- Планируется строительство солнечного пояса шириной 400 км и длиной 11 000 км.
"Лунное кольцо" — какая цель этого проекта
По убеждению японских инженеров, они способны превратить Луну в огромную солнечную электростанцию, пишет Dailygalaxy.
Если этот план удастся претворить в жизнь, то космическая станция будет питать всю нашу планету фактически 24/7.
Представители корпорации Shimizu настроены обеспечить Землю потоком чистой энергии.
Что важно понимать, она не будет зависеть ни от погоды, ни от смены дня и ночи.
В рамках этого плана должно состояться строительство солнечного пояса шириной около 400 километров.
Более того, указано, что его длина достигнет рекордных 11 000 километров, то есть протяженности лунного экватора.
В Японии обращают внимание на то, что строительство будет продолжаться без непосредственного вовлечения людей в процессы на поверхности Луны.
Фактически всю “грязную работу” выполнят работы, а люди будут управлять процессом дистанционно с Земли.
