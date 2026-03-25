На Луне планируют построить гигантский энергетический пояс
"Лунное кольцо" - какая цель этого проекта
Источник:  online.ua

Недавно в Японии представили амбициозный проект, получивший символическое название "Лунное кольцо". Он предполагает создание гигантского кольца из солнечных панелей, которое будет опоясывать спутник Земли по экватору.

Главные тезисы

  • Цель проекта заключается в создании источника чистой энергии для питания Земли.
  • Планируется строительство солнечного пояса шириной 400 км и длиной 11 000 км.

"Лунное кольцо" — какая цель этого проекта

По убеждению японских инженеров, они способны превратить Луну в огромную солнечную электростанцию, пишет Dailygalaxy.

Если этот план удастся претворить в жизнь, то космическая станция будет питать всю нашу планету фактически 24/7.

Представители корпорации Shimizu настроены обеспечить Землю потоком чистой энергии.

Что важно понимать, она не будет зависеть ни от погоды, ни от смены дня и ночи.

В рамках этого плана должно состояться строительство солнечного пояса шириной около 400 километров.

Более того, указано, что его длина достигнет рекордных 11 000 километров, то есть протяженности лунного экватора.

В Японии обращают внимание на то, что строительство будет продолжаться без непосредственного вовлечения людей в процессы на поверхности Луны.

Фактически всю “грязную работу” выполнят работы, а люди будут управлять процессом дистанционно с Земли.

Большинство материалов планируют добывать прямо на месте. Месячный реголит (почва) станет основой для производства бетона и стекла, ведь транспортировать грузы с Земли слишком дорого.

Фото — Shimizu Corp.

