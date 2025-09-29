На Місяці почала з'являтися іржа — що відбувається

За словами представників наукової спільноти, для них стало справжньою несподіванкою виявлення на Місяці гематиту (мінералу оксиду заліза), більш відомого як іржа. Уже озвучено, що насправді може відбуватися.

Вчені намагаються розгадати ще одну таємницю Місяця

Перша версія, яка має на меті пояснити наявність іржі на супутнику, полягає в тому, що іони кисню переносилися на Місяць магнітосферою Землі.

Науковці припускають, що це відбувається протягом приблизно п'яти днів на місяць, коли Земля перебуває між Сонцем і Місяцем. Доволі часто, це явище також називають "земним вітром".

Вчені з'ясували, що іони кисню, такі як іони земного вітру, можуть окислювати металеве залізо, сульфід заліза та ільменіт, виявлені в місячному реголіті, з утворенням гематиту.

Окрім того, наголошується, що високоенергетичні іони водню здатні відновлювати гематит до металічного заліза, тоді як низькоенергетичні іони водню здебільшого неефективні.

На переконання іноземних вчених, утримання гематиту на поверхні супутника залежить як від енергії, так і від відносного співвідношення потоків іонів кисню і водню із земного вітру.

Результати останнього масштабного дослідження вказують на те, що іржа з'являється на Місяці через земний вітер.