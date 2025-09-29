На Луне начала появляться ржавчина — что происходит
Источник:  Phys.org

По словам представителей научного сообщества, для них стало настоящей неожиданностью обнаружение на Луне гематита (минерала оксида железа), более известного как ржавчина. Уже озвучено, что на самом деле может происходить.

Главные тезисы

  • Появление ржавчины может быть связано с ионами кислорода, переносимыми на Луну "земным ветром".
  • Эту теорию подтверждает последнее масштабное исследование.

Первая версия, главная цель которой объяснить наличие ржавчины на спутнике, заключается в том, что ионы кислорода переносились на Луну магнитосферой Земли.

Ученые предполагают, что это происходит в течение примерно пяти дней в месяц, когда Земля находится между Солнцем и Луной. Довольно часто это явление также называют "земным ветром".

Ученые выяснили, что ионы кислорода, такие как ионы земного ветра, могут окислять металлическое железо, сульфид железа и ильменит, обнаруженные в лунном реголите, с образованием гематита.

Кроме того, указано, что высокоэнергетические ионы водорода способны восстанавливать гематит до металлического железа, в то время как низкоэнергетические ионы водорода в большинстве своем неэффективны.

По мнению иностранных ученых, содержание гематита на поверхности спутника зависит как от энергии, так и от относительного соотношения потоков ионов кислорода и водорода из земного ветра.

Результаты последнего масштабного исследования указывают на то, что ржавчина появляется на Луне из-за земного ветра.

Главная проблема заключается в том, что лабораторные условия могут в полной мере воспроизводить сложную среду спутника Земли.

