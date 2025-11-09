На Одещині помітили хижого "санітара" — відео

У Національному природному парку "Тузлівські лимани", що знаходиться в Одеській області, у кадр потрапив "санітар" природи – шакала, який очищає довкілля від загиблих птахів.

Шакал звичайний блукає на Одещині

З заявою з цього приводу виступив доктор біологічних наук, співробітник парку Іван Русєв.

Він показав відео, на якому видно, як шакал повільно нишпорить узбережжям, намагаючись знайти поживу.

Шакал звичайний (Canis aureus) менший за розміром від вовка, проте більший за лисицю. Вночі він проходить великі дистанції узбережжя Тузлівських лиманів та Чорного моря в пошуках їжі, — пояснив Іван Русєв.

Науковець також звернув увагу на те, зараз у нацпарк "Тузлівські лимани" на зимівлю з далекої тундри РФ уже прилетіли білолобі гуси й червоноволі казарки.

На цьому тлі шакал послідовно шукає хворих або загиблих птахів, виконуючи функції санітара.

Що важливо розуміти, шакал звичайний (золотавий) — вид родини псових, ряду хижих.

Він звик шукати прихисток на більшій частині країн Східної Європи до Естонії включно.

Цей соціальний хижак всеїдний, споживає все від плодів і комах до малих копитних.