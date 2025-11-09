В Одесской области заметили хищного "санитара" — видео

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", который находится в Одесской области, в кадр попал "санитар" природы – шакала, очищающий окружающую среду от погибших птиц.
Главные тезисы
- Этот социальный хищник всеяден, потребляет практически все.
- Он делает все возможное, чтобы не попадаться людям на глаза.
Шакал обычный бродит на Одесщине
С заявлением на этот счет выступил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.
Он показал видео, на котором видно, как шакал медленно рыскает по побережью, пытаясь найти пищу.
Ученый также обратил внимание на то, что сейчас в нацпарк "Тузловские лиманы" на зимовку из далекой тундры РФ уже прилетели белолобые гуси и красноволны казарки.
На этом фоне шакал последовательно ищет больных или погибших птиц, выполняя функции санитара.
Что важно понимать, шакал обычный (золотистый) — вид семьи псовых, ряда хищных.
Он привык искать убежища на большей части стран Восточной Европы в Эстонии включительно.
Этот социальный хищник всеяден, потребляет все: от плодов и насекомых до малых копытных.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-