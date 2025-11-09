В Одесской области заметили хищного "санитара" — видео

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", который находится в Одесской области, в кадр попал "санитар" природы – шакала, очищающий окружающую среду от погибших птиц.

Шакал обычный бродит на Одесщине

С заявлением на этот счет выступил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

Он показал видео, на котором видно, как шакал медленно рыскает по побережью, пытаясь найти пищу.

Шакал обыкновенный (Canis aureus) меньше по размеру от волка, однако больше лисы. Ночью он проходит большие дистанции на побережье Тузловских лиманов и Черного моря в поисках пищи, — пояснил Иван Русев. Поделиться

Ученый также обратил внимание на то, что сейчас в нацпарк "Тузловские лиманы" на зимовку из далекой тундры РФ уже прилетели белолобые гуси и красноволны казарки.

На этом фоне шакал последовательно ищет больных или погибших птиц, выполняя функции санитара.

Что важно понимать, шакал обычный (золотистый) — вид семьи псовых, ряда хищных.

Он привык искать убежища на большей части стран Восточной Европы в Эстонии включительно.

Этот социальный хищник всеяден, потребляет все: от плодов и насекомых до малых копытных.