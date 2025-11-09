В Одесской области заметили хищного "санитара" — видео
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Одесской области заметили хищного "санитара" — видео

Шакал обычный бродит на Одесщине
Читати українською
Источник:  online.ua

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы", который находится в Одесской области, в кадр попал "санитар" природы – шакала, очищающий окружающую среду от погибших птиц.

Главные тезисы

  • Этот социальный хищник всеяден, потребляет практически все.
  • Он делает все возможное, чтобы не попадаться людям на глаза.

Шакал обычный бродит на Одесщине

С заявлением на этот счет выступил доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев.

Он показал видео, на котором видно, как шакал медленно рыскает по побережью, пытаясь найти пищу.

Шакал обыкновенный (Canis aureus) меньше по размеру от волка, однако больше лисы. Ночью он проходит большие дистанции на побережье Тузловских лиманов и Черного моря в поисках пищи, — пояснил Иван Русев.

Ученый также обратил внимание на то, что сейчас в нацпарк "Тузловские лиманы" на зимовку из далекой тундры РФ уже прилетели белолобые гуси и красноволны казарки.

На этом фоне шакал последовательно ищет больных или погибших птиц, выполняя функции санитара.

Что важно понимать, шакал обычный (золотистый) — вид семьи псовых, ряда хищных.

Он привык искать убежища на большей части стран Восточной Европы в Эстонии включительно.

Этот социальный хищник всеяден, потребляет все: от плодов и насекомых до малых копытных.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Какие животные способны пережить человечество ― ответ биологов
Акула
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Пьют ли животные в дикой природе ― ученые дали неожиданный ответ
Шимпанзе
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Считались вымершими. Какие редкие животные до сих пор живут рядом с нами
Длинноклювая ехидна Аттенборо

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?