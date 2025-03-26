Дизельний резервуар пошкоджено на окупованій Росією Запорізькій АЕС

Міністерство закордонних справ України отримало повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на тимчасово окупованій Росією Запорізькій АЕС.

Окупанти пошкодили дизельний резервуар Запорізької АЕС

Про це у соцмережі X повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

До нас надійшли повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на окупованій Росією Запорізькій АЕС. Розлитого палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції впродовж 25 днів. Росіяни не тільки поцупили станцію, а й не в змозі забезпечити її елементарну безпеку.

Речник МЗС констатував, що цей інцидент є прямим результатом безрозсудної заміни Росією сертифікованих українських експертів некваліфікованими тимчасовими російськими оперативниками.

We have received reports of diesel reservoir damage at the Russian-occupied Zaporizhzhia nuclear power plant. The spilled fuel was enough to power the station's emergency generators for 25 days.



Russians not only stole the plant, but they are unable to manage its basic safety.… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) March 26, 2025

Тихий додав, що продовження цієї ситуації призведе лише до нових аварій та небезпек.