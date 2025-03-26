Дизельний резервуар пошкоджено на окупованій Росією Запорізькій АЕС
Категорія
Україна
Дата публікації

Дизельний резервуар пошкоджено на окупованій Росією Запорізькій АЕС

МЗС України
ЗАЕС

Міністерство закордонних справ України отримало повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на тимчасово окупованій Росією Запорізькій АЕС.

Головні тези:

  • Окупанти пошкодили дизельний резервуар Запорізької АЕС, що може призвести до аварій та небезпек для станції.
  • Пошкодження резервуара призвело до проблем з живленням аварійних генераторів станції упродовж 25 днів.
  • Згідно з МЗС, цей інцидент є результатом безрозсудної практики Росії замінювати українських експертів некваліфікованими оперативниками.

Окупанти пошкодили дизельний резервуар Запорізької АЕС

Про це у соцмережі X повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

До нас надійшли повідомлення про пошкодження дизельного резервуара на окупованій Росією Запорізькій АЕС. Розлитого палива вистачило б для живлення аварійних генераторів станції впродовж 25 днів. Росіяни не тільки поцупили станцію, а й не в змозі забезпечити її елементарну безпеку.

Речник МЗС констатував, що цей інцидент є прямим результатом безрозсудної заміни Росією сертифікованих українських експертів некваліфікованими тимчасовими російськими оперативниками.

Тихий додав, що продовження цієї ситуації призведе лише до нових аварій та небезпек.

Запорізьку АЕС необхідно повернути під контроль України. Це єдиний спосіб запобігти подальшим інцидентам.

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