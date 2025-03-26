Дизельный резервуар поврежден на оккупированной Россией Запорожской АЭС

Министерство иностранных дел Украины получило уведомление о повреждении дизельного резервуара на временно оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Оккупанты повредили дизельный резервуар Запорожской АЭС

Об этом в соцсети X сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

К нам поступило сообщение о повреждении дизельного резервуара на оккупированной Россией Запорожской АЭС. Разлитого топлива хватило бы для питания аварийных генераторов станции в течение 25 дней. Россияне не только украли станцию, но и не в состоянии обеспечить ее элементарную безопасность.

Представитель МИД констатировал, что этот инцидент является прямым результатом безрассудной замены Россией сертифицированных украинских экспертов неквалифицированными временными российскими оперативниками.

We have received reports of diesel reservoir damage at the Russian-occupied Zaporizhzhia nuclear power plant. The spilled fuel was enough to power the station's emergency generators for 25 days.



Russians not only stole the plant, but they are unable to manage its basic safety.… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) March 26, 2025

Тихий добавил, что продолжение этой ситуации приведет только к новым авариям и опасностям.