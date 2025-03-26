Дизельный резервуар поврежден на оккупированной Россией Запорожской АЭС
Категория
Украина
Дата публикации

Дизельный резервуар поврежден на оккупированной Россией Запорожской АЭС

МИД Украины
ЗАЭC
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Министерство иностранных дел Украины получило уведомление о повреждении дизельного резервуара на временно оккупированной Россией Запорожской АЭС.

Главные тезисы

  • Дизельный резервуар на Запорожской АЭС был поврежден оккупантами, что привело к проблемам с питанием аварийных генераторов на станции.
  • Согласно МИДу Украины, повреждение резервуара является результатом замены украинских экспертов на неквалифицированных оперативников со стороны России.
  • Утверждается, что продолжение ситуации на Запорожской АЭС может привести к новым авариям и опасностям, поэтому важно вернуть станцию под контроль Украины.

Оккупанты повредили дизельный резервуар Запорожской АЭС

Об этом в соцсети X сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

К нам поступило сообщение о повреждении дизельного резервуара на оккупированной Россией Запорожской АЭС. Разлитого топлива хватило бы для питания аварийных генераторов станции в течение 25 дней. Россияне не только украли станцию, но и не в состоянии обеспечить ее элементарную безопасность.

Представитель МИД констатировал, что этот инцидент является прямым результатом безрассудной замены Россией сертифицированных украинских экспертов неквалифицированными временными российскими оперативниками.

Тихий добавил, что продолжение этой ситуации приведет только к новым авариям и опасностям.

Запорожскую АЭС нужно вернуть под контроль Украины. Это единственный способ предотвратить дальнейшие инциденты.

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