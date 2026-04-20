На підприємстві поблизу Рівного стався вибух — майже 10 поранених

На території підприємства поблизу Рівного удень 20 квітня стався вибух, відомо про вісьмох постраждалих, один із них — у тяжкому стані.
Головні тези:
- У результаті вибуху на підприємстві біля Рівного отримали поранення майже десять осіб.
- Пожежу, яка виникла після вибуху, вдалося локалізувати за допомогою екстрених служб.
На підприємстві під Рівним стався вибух: є постраждалі
Про це повідомляє поліція Рівненщини.
Зазначається, наразі відомо про вісьмох постраждалих, один із них — у тяжкому стані.
На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств.
Обставини вибуху встановлюються.
