На підприємстві поблизу Рівного стався вибух — майже 10 поранених
На підприємстві поблизу Рівного стався вибух — майже 10 поранених

Рівненщина
Джерело:  Укрінформ

На території підприємства поблизу Рівного удень 20 квітня стався вибух, відомо про вісьмох постраждалих, один із них — у тяжкому стані.

Головні тези:

  • У результаті вибуху на підприємстві біля Рівного отримали поранення майже десять осіб.
  • Пожежу, яка виникла після вибуху, вдалося локалізувати за допомогою екстрених служб.

На підприємстві під Рівним стався вибух: є постраждалі

Про це повідомляє поліція Рівненщини.

20 квітня близько 13-ї на території підприємства, діяльність якого не пов’язана з хімічним виробництвом, стався вибух із подальшим займанням. Пожежу локалізовано.

Зазначається, наразі відомо про вісьмох постраждалих, один із них — у тяжкому стані.

На місці події працюють екстрені служби та керівництво силових відомств.

Обставини вибуху встановлюються.

Вирішується питання правової кваліфікації події.

