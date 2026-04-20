На предприятии вблизи Ровно произошел взрыв — почти 10 раненых
На территории предприятия вблизи Ровно днем 20 апреля произошел взрыв, известно о восьми пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

Главные тезисы

  • На предприятии под Ровно произошел взрыв с последующим возгоранием, пострадали около десяти человек.
  • Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, работают экстренные службы и руководство силовых ведомств.

Об этом сообщает полиция Ровенщины.

20 апреля около 13-ти на территории предприятия, деятельность которого не связана с химическим производством, произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар локализован.

Отмечается, известно о восьми пострадавших, один из них — в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают экстренные службы и руководство силовых ведомств.

Обстоятельства взрыва устанавливаются.

Решается вопрос правовой квалификации происшествия.

