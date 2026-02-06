Взрыв на СТО во Львовской области — погиб человек, есть пострадавшие
Взрыв на СТО во Львовской области — погиб человек, есть пострадавшие

В селе Дулебы Стрыйского района Львовской области во время проведения работ по разбору разрушенного здания под завалами обнаружили мужчину без признаков жизни, еще три человека пострадали. Ранее сообщалось о взрыве в здании.

Главные тезисы

  • В селе Дулебы Стрыйского района Львовской области произошел взрыв на СТО, в результате которого погиб один человек и трое пострадали.
  • Под завалами разбирали разрушенное здание, где обнаружили мужчину без признаков жизни.

В Дулебах от взрыва на СТО погиб человек

6 февраля в 17:53 спасатели получили сообщение о взрыве в селе Дулебы Стрыйского района, в результате чего было разрушено двухэтажное здание.

Как отмечается, во время проведения работ по разбору разрушенного здания под завалами был найден мужчина без признаков жизни.

СТО в Дулебах после взрыва

В ГСЧС добавили, что в результате взрыва три человека пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС Львовщины, кинологическое отделение мобильного спасательного центра быстрого реагирования "Львов" ГСЧС Украины и правоохранители.

В настоящее время работы продолжаются.

