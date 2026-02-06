Взрыв на СТО во Львовской области — погиб человек, есть пострадавшие

В селе Дулебы Стрыйского района Львовской области во время проведения работ по разбору разрушенного здания под завалами обнаружили мужчину без признаков жизни, еще три человека пострадали. Ранее сообщалось о взрыве в здании.
Главные тезисы
- В селе Дулебы Стрыйского района Львовской области произошел взрыв на СТО, в результате которого погиб один человек и трое пострадали.
- Под завалами разбирали разрушенное здание, где обнаружили мужчину без признаков жизни.
В Дулебах от взрыва на СТО погиб человек
6 февраля в 17:53 спасатели получили сообщение о взрыве в селе Дулебы Стрыйского района, в результате чего было разрушено двухэтажное здание.
Как отмечается, во время проведения работ по разбору разрушенного здания под завалами был найден мужчина без признаков жизни.
В ГСЧС добавили, что в результате взрыва три человека пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение.
В настоящее время работы продолжаются.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-