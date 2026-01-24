Киевские взрывотехники обезвредили боевую часть российской ракеты "Искандер-М" — упала вблизи многоэтажек
Украина
Киевские взрывотехники обезвредили боевую часть российской ракеты "Искандер-М" — упала вблизи многоэтажек

Взрывотехники полиции Киева обезвредили боевую часть ракеты "Искандер-М", не сдетонировавшейся после ночной атаки РФ на столицу.

  • Киевские взрывотехники провели успешную операцию по обезвреживанию боевой части ракеты "Искандер-М", предотвратив угрозу для жилых домов и гражданских лиц.
  • Благодаря слаженным действиям специалистов ракетная боевая часть была переведена в безопасное состояние для последующего обезвреживания на специальном полигоне.
  • Ночная атака российских войск на Киев привела к разрушениям и ранениям граждан, однако благодаря оперативным мерам сил безопасности удалось предотвратить еще более серьезные последствия.

Саперы Киева обезвредили боевую часть ракеты "Искандер-М"

Фрагменты ракеты с боевым зарядом массой около 500 кг находились рядом с жилыми домами и автозаправочной станцией в Днепровском районе Киева. Поэтому существовал высокий риск взрыва и гибели гражданских.

Боеприпас находился в непосредственной близости к жилой застройке и объектам инфраструктуры, что представляло серьезную опасность для людей.

К работам привлекли взрывотехников полиции и саперов ГСЧС. Специалисты перевели ракетную боевую часть в безопасное состояние, после чего с помощью специальной техники изъяли для дальнейшего обезвреживания на полигоне.

Все действия производились с соблюдением максимальных мер безопасности.

В ночь на 24 января российские войска атаковали Киев дронами и ракетами.

В пяти районах столицы зафиксировано разрушение и повреждение жилых и нежилых построек. По последним данным, в результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.

