Киевские взрывотехники обезвредили боевую часть российской ракеты "Искандер-М" — упала вблизи многоэтажек

Взрывотехники полиции Киева обезвредили боевую часть ракеты "Искандер-М", не сдетонировавшейся после ночной атаки РФ на столицу.
Главные тезисы
- Киевские взрывотехники провели успешную операцию по обезвреживанию боевой части ракеты "Искандер-М", предотвратив угрозу для жилых домов и гражданских лиц.
- Благодаря слаженным действиям специалистов ракетная боевая часть была переведена в безопасное состояние для последующего обезвреживания на специальном полигоне.
- Ночная атака российских войск на Киев привела к разрушениям и ранениям граждан, однако благодаря оперативным мерам сил безопасности удалось предотвратить еще более серьезные последствия.
Саперы Киева обезвредили боевую часть ракеты "Искандер-М"
Фрагменты ракеты с боевым зарядом массой около 500 кг находились рядом с жилыми домами и автозаправочной станцией в Днепровском районе Киева. Поэтому существовал высокий риск взрыва и гибели гражданских.
Боеприпас находился в непосредственной близости к жилой застройке и объектам инфраструктуры, что представляло серьезную опасность для людей.
К работам привлекли взрывотехников полиции и саперов ГСЧС. Специалисты перевели ракетную боевую часть в безопасное состояние, после чего с помощью специальной техники изъяли для дальнейшего обезвреживания на полигоне.
В ночь на 24 января российские войска атаковали Киев дронами и ракетами.
В пяти районах столицы зафиксировано разрушение и повреждение жилых и нежилых построек. По последним данным, в результате атаки погиб один человек, еще по меньшей мере четверо получили ранения.
