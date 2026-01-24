Київські вибухотехніки знешкодили бойову частину російської ракети "Іскандер-М" — впала поблизу багатоповерхівок

Вибухотехніки поліції Києва знешкодили бойову частину ракети "Іскандер-М", яка не здетонувала після нічної атаки РФ на столицю.

Сапери Києва знешкодили бойову частину ракети “Іскандер-М”

Фрагменти ракети з бойовим зарядом масою близько 500 кг знаходилися поряд із житловими будинками та автозаправною станцією в Дніпровському районі Києва. Через це існував високий ризик вибуху та загибелі цивільних.

Боєприпас перебував у безпосередній близькості до житлової забудови та об’єктів інфраструктури, що становило серйозну небезпеку для людей.

До робіт залучили вибухотехніків поліції та саперів ДСНС. Фахівці перевели ракетну бойову частину у безпечний стан, після чого за допомогою спеціальної техніки вилучили її для подальшого знешкодження на полігоні.

Усі дії проводилися з дотриманням максимальних заходів безпеки.

У ніч на 24 січня російські війська атакували Київ дронами та ракетами.