Київські вибухотехніки знешкодили бойову частину російської ракети "Іскандер-М" — впала поблизу багатоповерхівок

Вибухотехніки поліції Києва знешкодили бойову частину ракети "Іскандер-М", яка не здетонувала після нічної атаки РФ на столицю.
Головні тези:
- Київські вибухотехніки успішно знешкодили бойову частину ракети “Іскандер-М”, яка залишилася нездетонованою поруч із житловими будинками.
- Фахівці провели складні роботи з безпеки та перевели ракетну бойову частину у безпечний стан для подальшого знешкодження.
Сапери Києва знешкодили бойову частину ракети “Іскандер-М”
Фрагменти ракети з бойовим зарядом масою близько 500 кг знаходилися поряд із житловими будинками та автозаправною станцією в Дніпровському районі Києва. Через це існував високий ризик вибуху та загибелі цивільних.
Боєприпас перебував у безпосередній близькості до житлової забудови та об’єктів інфраструктури, що становило серйозну небезпеку для людей.
До робіт залучили вибухотехніків поліції та саперів ДСНС. Фахівці перевели ракетну бойову частину у безпечний стан, після чого за допомогою спеціальної техніки вилучили її для подальшого знешкодження на полігоні.
У ніч на 24 січня російські війська атакували Київ дронами та ракетами.
У п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель. За останніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше четверо отримали поранення.
