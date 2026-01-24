Київські вибухотехніки знешкодили бойову частину російської ракети "Іскандер-М" — впала поблизу багатоповерхівок
Категорія
Україна
Дата публікації

Київські вибухотехніки знешкодили бойову частину російської ракети "Іскандер-М" — впала поблизу багатоповерхівок

Національна поліція України
Київ
Read in English

Вибухотехніки поліції Києва знешкодили бойову частину ракети "Іскандер-М", яка не здетонувала після нічної атаки РФ на столицю.

Головні тези:

  • Київські вибухотехніки успішно знешкодили бойову частину ракети “Іскандер-М”, яка залишилася нездетонованою поруч із житловими будинками.
  • Фахівці провели складні роботи з безпеки та перевели ракетну бойову частину у безпечний стан для подальшого знешкодження.

Сапери Києва знешкодили бойову частину ракети “Іскандер-М”

Фрагменти ракети з бойовим зарядом масою близько 500 кг знаходилися поряд із житловими будинками та автозаправною станцією в Дніпровському районі Києва. Через це існував високий ризик вибуху та загибелі цивільних.

Боєприпас перебував у безпосередній близькості до житлової забудови та об’єктів інфраструктури, що становило серйозну небезпеку для людей.

До робіт залучили вибухотехніків поліції та саперів ДСНС. Фахівці перевели ракетну бойову частину у безпечний стан, після чого за допомогою спеціальної техніки вилучили її для подальшого знешкодження на полігоні.

Усі дії проводилися з дотриманням максимальних заходів безпеки.

У ніч на 24 січня російські війська атакували Київ дронами та ракетами.

У п’яти районах столиці зафіксовано руйнування та пошкодження житлових і нежитлових будівель. За останніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина, ще щонайменше четверо отримали поранення.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО збила 10 реактивних БпЛА РФ над Київщиною та Чернігівщиною
Повітряні Сили ЗСУ
мобільна група
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Мета РФ: зробити Київ непридатним для життя — NYT
Київ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія масовано атакувала Київ та область — які наслідки
ДСНС України
Нова атака РФ на Київ та область - останні подробиці

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?