Вибух на СТО у Львівській області — загинула людина, є постраждалі

У селі Дуліби Стрийського району Львівської області під час проведення робіт з розбору зруйнованої будівлі під завалами виявили чоловіка без ознак життя, ще троє людей постраждали. Раніше повідомлялося про вибух у будівлі.
Головні тези:
- У с. Дуліби Стрийського району Львівської області стався вибух на СТО, в результаті якого загинула одна людина і троє постраждалих.
- Під завалами розбирали зруйновану будівлю, де виявили чоловіка без ознак життя.
У Дулібах від вибуху на СТО загинула людина
6 лютого о 17:53 рятувальники отримали повідомлення про вибух у селі Дуліби Стрийського району, внаслідок чого було зруйновано двоповерхову будівлю.
Як зазначається, під час проведення робіт з розбору зруйнованої будівлі під завалами було знайдено чоловіка без ознак життя.
У ДСНС додали, що внаслідок вибуху троє людей постраждали та були госпіталізовані до медичного закладу.
Наразі роботи тривають.
