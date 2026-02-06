Вибух на СТО у Львівській області — загинула людина, є постраждалі

У селі Дуліби Стрийського району Львівської області під час проведення робіт з розбору зруйнованої будівлі під завалами виявили чоловіка без ознак життя, ще троє людей постраждали. Раніше повідомлялося про вибух у будівлі.

У Дулібах від вибуху на СТО загинула людина

6 лютого о 17:53 рятувальники отримали повідомлення про вибух у селі Дуліби Стрийського району, внаслідок чого було зруйновано двоповерхову будівлю.

Як зазначається, під час проведення робіт з розбору зруйнованої будівлі під завалами було знайдено чоловіка без ознак життя.

СТО у Дулібах після вибуху

У ДСНС додали, що внаслідок вибуху троє людей постраждали та були госпіталізовані до медичного закладу.

На місці події працюють рятувальники ДСНС Львівщини, кінологічне відділення мобільного рятувального центру швидкого реагування «Львів» ДСНС України та правоохоронці. Поширити

Наразі роботи тривають.