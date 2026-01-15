Російський дрон вибухнув поблизу пам'ятника Бандері у Львові — відео

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що російський ударний дрон вибухнув у центрі міста, поблизу пам'ятника Cтепану Бандері.
Головні тези:
- Російський дрон вибухнув в центрі Львова біля пам'ятника Бандері, символічного для українців місця.
- Попри вибух у центрі міста, щасливо обійшлося без постраждалих, за інформацією мера Андрія Садового.
Ворожий дрон у Львові впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері
Символічне місце — те, чого агресор боїться найбільше, — зазначив Садовий.
Момент падіння потрапив на відео, яке він опублікував.
За інформацією міського голови, попередньо, обійшлось без постраждалих.
Також серед наслідків — вибиті вікна у будинках поруч, зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.
Андрій Садовий поінформував, що через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує.
