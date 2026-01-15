Російський дрон вибухнув поблизу пам'ятника Бандері у Львові — відео

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що російський ударний дрон вибухнув у центрі міста, поблизу пам'ятника Cтепану Бандері.

Ворожий дрон у Львові впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Бандері

Символічне місце — те, чого агресор боїться найбільше, — зазначив Садовий.

Момент падіння потрапив на відео, яке він опублікував.

За інформацією міського голови, попередньо, обійшлось без постраждалих.

Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд.

Також серед наслідків — вибиті вікна у будинках поруч, зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.