Российский дрон взорвался возле памятника Бандере во Львове — видео

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что российский ударный дрон взорвался в центре города, вблизи памятника Степану Бандере.

Вражеский дрон во Львове упал на детскую площадку у памятника Бандере

Символическое место — то, чего агрессор больше всего боится, — отметил Садовый.

Момент падения попал на видео, опубликованное им.

По информации городского головы, предварительно обошлось без пострадавших.

Взрывной волной немного задел тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке. Поделиться

Также среди последствий выбиты окна в домах рядом, в частности в корпусе политехники и жилых домах.