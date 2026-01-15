Российский дрон взорвался возле памятника Бандере во Львове — видео

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что российский ударный дрон взорвался в центре города, вблизи памятника Степану Бандере.
Главные тезисы
- Российский ударный дрон взорвался возле памятника Степану Бандере в центре Львова.
- Мэр города подтвердил отсутствие пострадавших в результате взрыва.
- Видеозапись момента падения дрона опубликована мэром Львова.
Вражеский дрон во Львове упал на детскую площадку у памятника Бандере
Символическое место — то, чего агрессор больше всего боится, — отметил Садовый.
Момент падения попал на видео, опубликованное им.
По информации городского головы, предварительно обошлось без пострадавших.
Также среди последствий выбиты окна в домах рядом, в частности в корпусе политехники и жилых домах.
Андрей Садовый проинформировал, что из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт здесь не курсирует.
