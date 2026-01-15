Российский дрон взорвался возле памятника Бандере во Львове — видео
Российский дрон взорвался возле памятника Бандере во Львове — видео

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что российский ударный дрон взорвался в центре города, вблизи памятника Степану Бандере.

Главные тезисы

  • Российский ударный дрон взорвался возле памятника Степану Бандере в центре Львова.
  • Мэр города подтвердил отсутствие пострадавших в результате взрыва.
  • Видеозапись момента падения дрона опубликована мэром Львова.

Вражеский дрон во Львове упал на детскую площадку у памятника Бандере

Символическое место — то, чего агрессор больше всего боится, — отметил Садовый.

Момент падения попал на видео, опубликованное им.

По информации городского головы, предварительно обошлось без пострадавших.

Взрывной волной немного задел тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке.

Также среди последствий выбиты окна в домах рядом, в частности в корпусе политехники и жилых домах.

Андрей Садовый проинформировал, что из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт здесь не курсирует.

