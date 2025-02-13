На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 34 штурми армії РФ протягом доби

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 88 авіаційних ударів, застосувавши сім ракет та скинувши 128 КАБів. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, зокрема 137 — із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 3038 дронів-камікадзе.