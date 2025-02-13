На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 34 штурми армії РФ протягом доби

Загалом 12 лютого зафіксовано 116 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими окупантами.
Головні тези:
- Українські сили оборони зупинили 34 штурми армії РФ на Покровському напрямку за останню добу.
- Сили оборони України успішно відбили атаки на інших напрямках, таких як Лиманський, Торецький, Новопавлівський тощо.
Актуальна ситуація на фронті 13 лютого
Оперативна інформація станом на 08.00 13.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Тимофіївка Харківської області; Новопіль, Долина Донецької області; Кам’янське, П’ятихатки Запорізької області.
За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять пунктів управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, район зосередження озброєння та військової техніки та дві радіолокаційні станції російських загарбників.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямках населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Новоосинове, Піщане, Лозова та Загризове.
На Лиманському напрямку ворог атакував дев’ять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі.
Чотири штурми противника відбили наші оборонці в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.
На Краматорському напрямку зафіксовано сім боєзіткнень в районах Часового Яру та Васюківки.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Щербинівка.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 34 штурми агресора в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне, Зелене Поле, Улакли та Шевченко.
На Новопавлівському напрямку ворог 17 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль.
З Гуляйпільського напрямку ворог авіацією атакував населений пункт Кам’янське.
На Оріхівському напрямку наші оборонці успішно відбили ворожі атаки в районах Щербаків та Кам'янського.
В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 18 атак російських загарбників. Противник здійснив 527 артилерійських обстрілів, завдав 19 авіаційних ударів, застосувавши 28 КАБ.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили 17 танків, 23 бойових броньованих машини, 58 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби ППО, 153 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 6 ракет, 168 автомобілів та 2 одиниці спеціальної техніки.
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