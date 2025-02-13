На Покровском направлении ВСУ остановили 34 штурма армии РФ в течение суток

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных и 88 авиационных ударов, применив семь ракет и сбросив 128 КАБ. Кроме этого, произвел более пяти тысяч восьмисот обстрелов, в том числе 137 — из реактивных систем залпового огня и привлек для поражения 3038 дронов-камикадзе.