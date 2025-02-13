На Покровском направлении ВСУ остановили 34 штурма армии РФ в течение суток

Всего 12 февраля было зафиксировано 116 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими оккупантами.
Главные тезисы
- Силы обороны Украины остановили 34 штурма армии РФ на Покровском направлении за последние сутки.
- Украинские военные успешно отразили атаки на других направлениях, включая Лиманский, Торецкий, Новопавловский и другие.
- Российские захватчики нанесли значительное количество ракетных и авиационных ударов, однако украинские защитники продемонстрировали высокий уровень готовности и эффективности.
Актуальная ситуация на фронте 13 февраля
Оперативная информация по состоянию на 08.00 13.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Тимофеевка Харьковской области; Новополь, Долина Донецкой области; Каменское, Пятихатки Запорожской области.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять пунктов управления БПЛА, средство противовоздушной обороны, район сосредоточения вооружения и военной техники и две радиолокационные станции российских захватчиков.
На Купянском направлении в сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника по направлениям населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовое и Загрызовое.
На лиманском направлении враг атаковал девять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполевка и Колодец.
Четыре штурма противника отразили наши защитники в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.
На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах Временного Яра и Васюковки.
На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк и Щербиновка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурма агрессора в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверевое, Надеевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное, Зеленое Поле, Улаклы и Шевченко.
В Новопавловском направлении враг 17 раз атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь.
С Гуляйпольского направления враг авиацией атаковал населенный пункт Каменское.
На Ореховском направлении наши защитники успешно отразили вражеские атаки в районах Щербаков и Каменского.
В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 18 атак российских захватчиков. Противник совершил 527 артиллерийских обстрелов, нанес 19 авиационных ударов, применив 28 КАБ.
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили 17 танков, 23 боевых бронированных машины, 58 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, 2 средства ПВО, 153 БПЛА оперативно-тактического уровня, 6 ракет, 168 автомобилей и 2 единицы специальной техники.
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