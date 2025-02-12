Между ВСУ и армией РФ произошло более 70 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 13.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Продолжают страдать от российских артиллерийских обстрелов приграничные районы нашей страны, в том числе пострадали населенные пункты Рудак, Марчихина Буда, Фотовиж, Свободная Слобода, Белая Береза, Степановка, Середина Буда, Липа, Старая Гута, Луговка, Новая Гута, Тимоновичи; Гута-Студенецкая Черниговской области.

Два боестолкновения зафиксированы на Северском направлении , один штурм противника отразили наши защитники в районе Белогоровки, одно боеприкосновение продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении вражеские подразделения не прекращают атаковать в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполевка и Колодец. С начала суток на этом направлении украинские воины уже отразили четыре вражеских атаки, продолжается еще одно боеприкосновение.

Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Новоселка, Песчаное и Загрызовое, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении продолжаются три боестолкновения в районах Часового Яра и Васюковки.

В настоящее время на Торецком направлении произошло восемь вражеских атак. Враг был активен в районах Торецка и Щербиновки. Наши защитники дают достойный отпор, сейчас продолжаются три боестолкновения.

Горячее сегодня на Покровском направлении: с начала суток оккупанты совершили уже 22 атаки на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверевое, Надеевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное и Шевченко. Силы обороны, сдерживая враждебный натиск, отразили 17 атак противника, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Новопавловском направлении в захватчики 11 раз шли в наступление на позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ровнополь, четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отразили одну вражескую атаку в районе Каменского. Авиационные удары неуправляемыми ракетами получили населенные пункты Новополь и Каменское.

На Ореховском направлении враг применил штурмовую авиацию в районе населенного пункта Пятихатки.