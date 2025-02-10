Между ВСУ и армией РФ произошло 83 боевых столкновения с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 10.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Покровка и Сорокино Сумской области.

На Харьковском направлении активность вражеской авиации вылилась в удары по Большому Бурлуку и Шевченковскому. Противник пытался идти вперед в районе Волчанска, получил отпор.

На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали позиции Сил обороны в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызового, в настоящее время продолжается бой.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Ямполевка, Терны и Колодцы. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают пять штурмовых действий российских захватчиков, враг пытается прорваться в районах Васюковки и Часового Яра.

На Торецком направлении наши защитники отбили три атаки оккупантов вблизи Торецкая и Щербиновки, шесть боевых столкновений продолжаются.