Между ВСУ и армией РФ произошло 83 боевых столкновения с начала суток

Силы обороны Украины сдерживают наступление российских окупантов. К настоящему времени произошло 83 боевых столкновения.
Главные тезисы
- С начала суток на фронте между ВСУ и армией РФ произошло 83 боевых столкновения.
- Российские оккупанты пытались атаковать позиции украинских защитников во многих населенных пунктах, однако борьба продолжается.
Актуальная ситуация на фронте 10 февраля
Оперативная информация по состоянию на 16.00 10.02.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали общины населенных пунктов Покровка и Сорокино Сумской области.
На Харьковском направлении активность вражеской авиации вылилась в удары по Большому Бурлуку и Шевченковскому. Противник пытался идти вперед в районе Волчанска, получил отпор.
На Купянском направлении российские оккупанты шесть раз атаковали позиции Сил обороны в районах Кондрашовки, Петропавловки, Степной Новоселовки и Загрызового, в настоящее время продолжается бой.
На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Ямполевка, Терны и Колодцы. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Краматорском направлении украинские защитники отбивают пять штурмовых действий российских захватчиков, враг пытается прорваться в районах Васюковки и Часового Яра.
На Торецком направлении наши защитники отбили три атаки оккупантов вблизи Торецкая и Щербиновки, шесть боевых столкновений продолжаются.
На Покровском направлении российские захватчики предприняли 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Барановка, Водяное Второе, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зверевое, Удачное, Успеновка, Надеевка, Андреевка и Дачное. Силы обороны сдерживают натиск и отразили 23 атаки противника, пять боестолкновений продолжаются до сих пор.
В Новопавловском направлении враг десять раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Зеленовка, Времевка и Новоселка. В настоящее время шесть боев продолжаются.
На Гуляйпольском направлении враг нанес удар управляемой авиабомбой по населенному пункту Январское, неуправляемыми ракетами трижды избивал по Гуляйполю.
На Курском направлении с начала суток произошло 15 боестолкновений, шесть из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 19 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.
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