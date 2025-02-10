Між ЗСУ та армією РФ відбулося 83 бойових зіткнення від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 10.02.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Покровка та Сорокине Сумської області.

На Харківському напрямку активність ворожої авіації вилилася в удари по Великому Бурлуку та Шевченковому. Противник намагався йти вперед в районі Вовчанська, отримав відсіч.

На Куп’янському напрямку російські окупанти шість разів атакували позиції Сил оборони в районах Кіндрашівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки та Загризового, на даний час триває бій.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила дев’ять атак на позиції українців поблизу населених пунктів Копанки, Новолюбівка, Ямполівка, Терни та Колодязі. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають п’ять штурмових дій російських загарбників, ворог намагається прорватися в районах Васюківки та Часового Яру.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили три атаки окупантів поблизу Торецька та Щербинівки, шість бойових зіткнень тривають.