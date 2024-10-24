Польська радіостанція OFF Radio Krakow звільнила всіх журналістів-ведучих, замінивши їх образами, створеними за допомогою штучного інтелекту.

Що відомо про першу радіостанцію під керівництвом ШІ

Зазначається, що таке рішення викликало неоднозначні відгуки в слухачів та звільнених працівників.

За інформацією видання, цього тижня польська радіостанція поновила роботу після звільнення всіх журналістів.

Замість них почали працювати віртуальні образи людей, створених за допомогою нейромереж.

Штучний інтелект

За словами керівника радіостанції Марціна Пуліта, метою такого експерименту є пошук відповіді на питання, чи становить штучний інтелект загрозу для засобів масової інформації, радіо та журналістики.

Радіостанція представила три віртуальні аватари із метою привернути увагу молодих слухачів.

Зокрема, віртуальні образи розповідатимуть про культуру, мистецтво та соціальні проблеми, включно з проблемами спільноти ЛГБТК+.

Що відомо про реакцію журналістів і польського уряду

При цьому зазначається, що звільнені співробітники вкрай негативно поставились до такого експерименту.

Зокрема, ведучий однієї з передач на OFF Radio Krakow журналіст і кінокритик Матеуш Демскі випустив відкритий лист з протестом проти заміни працівників на віртуальні образи.

Журналіст також створив петицію із закликом до людей виступити проти заміни людей на віртуальних працівників на базі ШІ.

Станом на 23 жовтня документ підписали понад 15 тис осіб.

У той же час власник радіостанції Марцін Пуліт стверджує, що працівників звільнили не через прагнення запровадити технології штучного інтелекту, а через зниження аудиторії.

У матеріалі видання зазначається, що ситуацію також прокоментував міністр цифрових технологій і заступник прем'єр-міністра Кшиштоф Гавковський.

Він заявив про необхідність внесення змін до законодавства у сфері ШІ.

Хоча я і є прихильником розвитку ШІ, я вважаю, що певні межі переходять все частіше та частіше. Широке використання ШІ має бути зроблено для людей, а не проти них, — підкреслив Гавковський. Поширити