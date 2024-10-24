Польская радиостанция OFF Radio Krakow уволила всех журналистов-ведущих, заменив их образами, созданными с помощью искусственного интеллекта.

Что известно о первой радиостанции под руководством ИИ

Отмечается, что такое решение вызвало неоднозначные отзывы у слушателей и уволенных работников.

По информации издания, на этой неделе польская радиостанция возобновила работу после увольнения всех журналистов.

Вместо них начали работать виртуальные образы людей, созданных с помощью нейросетей.

Искусственный интеллект

По словам руководителя радиостанции Марцина Пулита, целью такого эксперимента является поиск ответа на вопрос, представляет ли искусственный интеллект угрозу средствам массовой информации, радио и журналистике.

Радиостанция представила три виртуальных аватара с целью привлечь внимание молодых слушателей.

В частности, виртуальные образы будут рассказывать о культуре, искусстве и социальных проблемах, включая проблемы сообщества ЛГБТК+.

Что известно о реакции журналистов и польского правительства

При этом отмечается, что уволенные сотрудники крайне негативно отнеслись к такому эксперименту.

В частности, ведущий одной из передач на OFF Radio Krakow журналист и кинокритик Матеуш Демски выпустил открытое письмо с протестом против замены работников виртуальными образами.

Журналист также создал петицию с призывом к людям выступить против замены людей виртуальными работниками на базе ИИ.

По состоянию на 23 октября документ подписали более 15 тыс. человек.

В то же время владелец радиостанции Марцин Пулит утверждает, что работников уволили не из-за стремления ввести технологии искусственного интеллекта, а из-за снижения аудитории.

В материале издания отмечается, что ситуацию также прокомментировал министр цифровых технологий и заместитель премьер-министра Кшиштоф Гавковский.

Он заявил о необходимости внесения изменений в законодательство в сфере ИИ.

Хотя я и являюсь сторонником развития ИИ, я считаю, что определенные границы переходят все чаще и чаще. Широкое использование ИИ должно быть сделано для людей, а не против них, подчеркнул Гавковский. Поделиться