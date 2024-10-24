Польская радиостанция OFF Radio Krakow уволила всех журналистов-ведущих, заменив их образами, созданными с помощью искусственного интеллекта.
Главные тезисы
- Польская радиостанция OFF Radio Krakow уволила всех журналистов-ведущих и заменила их виртуальными образами, созданными с помощью ИИ.
- Эксперимент вызвал неоднозначные реакции у слушателей, уволенных работников и правительства Польши.
- Руководитель радиостанции подчеркнул, что исследование направлено на изучение влияния искусственного интеллекта на массовые медиа.
- Сотрудники выступили против замены и создали петицию, а правительство высказало необходимость регулирования сферы ИИ.
- Владелец радиостанции утверждает, что увольнения были связаны со снижением аудитории.
Что известно о первой радиостанции под руководством ИИ
Отмечается, что такое решение вызвало неоднозначные отзывы у слушателей и уволенных работников.
По информации издания, на этой неделе польская радиостанция возобновила работу после увольнения всех журналистов.
Вместо них начали работать виртуальные образы людей, созданных с помощью нейросетей.
По словам руководителя радиостанции Марцина Пулита, целью такого эксперимента является поиск ответа на вопрос, представляет ли искусственный интеллект угрозу средствам массовой информации, радио и журналистике.
Радиостанция представила три виртуальных аватара с целью привлечь внимание молодых слушателей.
В частности, виртуальные образы будут рассказывать о культуре, искусстве и социальных проблемах, включая проблемы сообщества ЛГБТК+.
Что известно о реакции журналистов и польского правительства
При этом отмечается, что уволенные сотрудники крайне негативно отнеслись к такому эксперименту.
В частности, ведущий одной из передач на OFF Radio Krakow журналист и кинокритик Матеуш Демски выпустил открытое письмо с протестом против замены работников виртуальными образами.
Журналист также создал петицию с призывом к людям выступить против замены людей виртуальными работниками на базе ИИ.
По состоянию на 23 октября документ подписали более 15 тыс. человек.
В то же время владелец радиостанции Марцин Пулит утверждает, что работников уволили не из-за стремления ввести технологии искусственного интеллекта, а из-за снижения аудитории.
В материале издания отмечается, что ситуацию также прокомментировал министр цифровых технологий и заместитель премьер-министра Кшиштоф Гавковский.
Он заявил о необходимости внесения изменений в законодательство в сфере ИИ.
22 октября радиостанция представила "интервью", которое провел виртуальный аватар с голосом покойной польской поэтессы Виславы Шимборской. Президент Фонда Виславы Шимборской Михал Русинек в интервью телеканалу TVN рассказал, что он лично согласился с тем, чтобы голос лауреатки Нобелевской премии по литературе использовали в эфире.
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