На польской радиостанции заменили на ИИ всех ведущих
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На польской радиостанции заменили на ИИ всех ведущих

ИИ
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Источник:  CNN

Польская радиостанция OFF Radio Krakow уволила всех журналистов-ведущих, заменив их образами, созданными с помощью искусственного интеллекта.

Главные тезисы

  • Польская радиостанция OFF Radio Krakow уволила всех журналистов-ведущих и заменила их виртуальными образами, созданными с помощью ИИ.
  • Эксперимент вызвал неоднозначные реакции у слушателей, уволенных работников и правительства Польши.
  • Руководитель радиостанции подчеркнул, что исследование направлено на изучение влияния искусственного интеллекта на массовые медиа.
  • Сотрудники выступили против замены и создали петицию, а правительство высказало необходимость регулирования сферы ИИ.
  • Владелец радиостанции утверждает, что увольнения были связаны со снижением аудитории.

Что известно о первой радиостанции под руководством ИИ

Отмечается, что такое решение вызвало неоднозначные отзывы у слушателей и уволенных работников.

По информации издания, на этой неделе польская радиостанция возобновила работу после увольнения всех журналистов.

Вместо них начали работать виртуальные образы людей, созданных с помощью нейросетей.

В Польше радиостанция заменила всех ведущих на ИИ
Искусственный интеллект

По словам руководителя радиостанции Марцина Пулита, целью такого эксперимента является поиск ответа на вопрос, представляет ли искусственный интеллект угрозу средствам массовой информации, радио и журналистике.

Радиостанция представила три виртуальных аватара с целью привлечь внимание молодых слушателей.

В частности, виртуальные образы будут рассказывать о культуре, искусстве и социальных проблемах, включая проблемы сообщества ЛГБТК+.

Что известно о реакции журналистов и польского правительства

При этом отмечается, что уволенные сотрудники крайне негативно отнеслись к такому эксперименту.

В частности, ведущий одной из передач на OFF Radio Krakow журналист и кинокритик Матеуш Демски выпустил открытое письмо с протестом против замены работников виртуальными образами.

Журналист также создал петицию с призывом к людям выступить против замены людей виртуальными работниками на базе ИИ.

По состоянию на 23 октября документ подписали более 15 тыс. человек.

В то же время владелец радиостанции Марцин Пулит утверждает, что работников уволили не из-за стремления ввести технологии искусственного интеллекта, а из-за снижения аудитории.

В материале издания отмечается, что ситуацию также прокомментировал министр цифровых технологий и заместитель премьер-министра Кшиштоф Гавковский.

Он заявил о необходимости внесения изменений в законодательство в сфере ИИ.

Хотя я и являюсь сторонником развития ИИ, я считаю, что определенные границы переходят все чаще и чаще. Широкое использование ИИ должно быть сделано для людей, а не против них, подчеркнул Гавковский.

22 октября радиостанция представила "интервью", которое провел виртуальный аватар с голосом покойной польской поэтессы Виславы Шимборской. Президент Фонда Виславы Шимборской Михал Русинек в интервью телеканалу TVN рассказал, что он лично согласился с тем, чтобы голос лауреатки Нобелевской премии по литературе использовали в эфире.

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