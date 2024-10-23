Всемирноизвестные деятели искусств выступили против создания инструментов ИИ. В чем дело

Более 10 500 актеров, музыкантов и авторов написали открытое письмо, в котором выступили против нелицензионного использования их творчества для создания инструментов искусственного интеллекта.

Актеры и музыканты против ИИ: что известно

Музыканты из групп ABBA, Radiohead и The Cure присоединились к актерам и авторам, подписав письмо протеста против использования их творчества для создания инструментов искусственного интеллекта.

Отмечается, что это письмо — последнее публичное обращение от звезд относительно инструментов ИИ, которые могут создавать изображения, музыку и тексты после обучения на огромном количестве произведений, созданных людьми.

Нелицензионное использование творческих работ для обучения генеративному искусственному интеллекту является большой, несправедливой угрозой для средств существования людей, стоящих за этими работами, и не должно быть разрешено. Поделиться

Среди подписавшихся — Бьорн Ульвеус из шведской супергруппы ABBA, Роберт Смит из The Cure и Том Йорк и его коллеги по Radiohead. Также петицию подписали писатели, в том числе нобелевский лауреат, прозаик Кадзуо Исигуро и актеры Джулианна Мур, Кевин Бэкон и Розарио Доусон.

Что известно о планах TikTok по модерированию соцсети с помощью ИИ

Представители компании подтвердили масштабные сокращения, однако не стали называть причин.

По информации журналистов издания, под сокращение попали более 700 должностей. В частности, большинство уволенных работников проводили модерацию контента в соцсети, однако теперь этим будут заниматься автоматизированные системы.

Они, как говорится, уже удаляют до 80% информации, нарушающей правила публикации в TikTok.