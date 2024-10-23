Всемирноизвестные деятели искусств выступили против создания инструментов ИИ. В чем дело

Более 10 500 актеров, музыкантов и авторов написали открытое письмо, в котором выступили против нелицензионного использования их творчества для создания инструментов искусственного интеллекта.
Главные тезисы
- Более 10 500 известных деятелей искусств выступили против использования своих произведений для создания программ искусственного интеллекта.
- Нелицензионное использование творческих работ для обучения ИИ угрожает средствам существования художников и авторов.
- ABBA, Radiohead, The Cure, писатели и актеры присоединились к петиции, подчеркивающей важность защиты интеллектуальной собственности в цифровую эпоху.
- Использование творческих работ для обучения генеративного ИИ является спорным вопросом с точки зрения справедливости и прав собственности.
Актеры и музыканты против ИИ: что известно
Музыканты из групп ABBA, Radiohead и The Cure присоединились к актерам и авторам, подписав письмо протеста против использования их творчества для создания инструментов искусственного интеллекта.
Отмечается, что это письмо — последнее публичное обращение от звезд относительно инструментов ИИ, которые могут создавать изображения, музыку и тексты после обучения на огромном количестве произведений, созданных людьми.
Среди подписавшихся — Бьорн Ульвеус из шведской супергруппы ABBA, Роберт Смит из The Cure и Том Йорк и его коллеги по Radiohead. Также петицию подписали писатели, в том числе нобелевский лауреат, прозаик Кадзуо Исигуро и актеры Джулианна Мур, Кевин Бэкон и Розарио Доусон.
Что известно о планах TikTok по модерированию соцсети с помощью ИИ
Представители компании подтвердили масштабные сокращения, однако не стали называть причин.
По информации журналистов издания, под сокращение попали более 700 должностей. В частности, большинство уволенных работников проводили модерацию контента в соцсети, однако теперь этим будут заниматься автоматизированные системы.
Они, как говорится, уже удаляют до 80% информации, нарушающей правила публикации в TikTok.
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