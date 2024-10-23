Всесвітньовідомі митці виступили проти створення інструментів ШІ. У чому справа
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Всесвітньовідомі митці виступили проти створення інструментів ШІ. У чому справа

ШІ
Джерело:  AP News

Понад 10 500 акторів, музикантів та авторів написали відкритий лист, у якому виступили проти неліцензійного використання їхньої творчості для створення інструментів штучного інтелекту.

Головні тези:

  • Більш як 10 500 акторів, музикантів та авторів виступили проти неліцензійного використання їхньої творчості для створення інструментів штучного інтелекту.
  • Музиканти з таких відомих гуртів як ABBA, Radiohead та The Cure підписали лист протесту на чолі із зірками галузі.
  • Використання творчих робіт для навчання ШІ вважається несправедливою загрозою для митців і авторів, що створили ці твори.

Актори та музиканти проти ШІ: що відомо

Музиканти з гуртів ABBA, Radiohead та The Cure приєдналися до акторів та авторів, підписавши лист протесту проти використання їх творчості для створення інструментів штучного інтелекту.

Зазначається, що цей лист — останнє публічне звернення від зірок щодо інструментів ШІ, які можуть створювати зображення, музику та тексти після навчання на величезній кількості творів, створених людьми.

Неліцензійне використання творчих робіт для навчання генеративного штучного інтелекту є великою, несправедливою загрозою для засобів існування людей, які стоять за цими роботами, і не повинно бути дозволено.

Серед підписантів — Бйорн Ульвеус зі шведської супергрупи ABBA, Роберт Сміт з The Cure та Том Йорк та його колеги по Radiohead. Також петицію підписали письменники, зокрема нобелівський лауреат, прозаїк Кадзуо Ісігуро та актори Джуліанна Мур, Кевін Бекон та Розаріо Доусон.

Що відомо про плани TikTok з модерування соцмережі за допомогою ШІ

Зазначається, що представники компанії підтвердили масштабні скорочення, однак не стали називати причин.

За інформацією журналістів видання, під скорочення потрапили понад 700 посад. Зокрема, більшість звільнених працівників проводили модерацію контенту у соцмережі, однак тепер цим займатимуться автоматизовані системи.

Вони, як зазначається, вже видаляють до 80% інформації, яка порушує правила публікації у TikTok.

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