На польському кордоні збили трьох українських водіїв — Ніколенко

На польсько-українському кордоні водій на польських номерах скоїв наїзд на трьох українських водіїв. Вони отримали незначні травми.

Що відомо про ДТП на кордоні з Польщею

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що 14 грудня на польсько-українському кордоні стався наїзд на трьох українських водіїв. На місце ДТП одразу вирушив український консул.

Громадяни України отримали незначні травми. Їм була надана медична допомога на місці. Госпіталізації вони не потребували, – повідомив речник. Поширити

За словами Ніколенка, водій автомобіля на польській реєстрації, який скоїв наїзд, затриманий поліцією. Наразі розпочалися слідчі дії.

Українські консули взаємодіють із польськими правоохоронцями і тримають питання розслідування на контролі.

Постраждалі українські водії 14 грудня пройшли оформлення на кордоні і разом із своїм автотранспортом повернулися до України.

Блокада на кордоні з Польщею

Нагадаємо, що з 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажного транспорту на кордоні з Україною.

Польська сторона вимагає заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, а також відновити видачу дозволів на в’їзд до ЄС для українських перевізників та покращити обслуговування на кордоні.

Так, під блокуванням опинилися чотири пункти пропуску. Але 1 грудня у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України заявили про розблокування пункту пропуску на кордоні України та Польщі "Ягодин - Дорогуськ".

Втім, пропри це на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Оскільки через блокування утворилися багатокілометрові черги з сотень вантажівок. Також відомо і про смертельні випадки українських водіїв фур в очікуванні перетину кордону.