На польской границе сбили трех украинских водителей – Николенко

На польско-украинской границе водитель на польских номерах совершил наезд на троих украинских водителей. Они получили незначительные травмы.

Что известно о ДТП на границе с Польшей

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что 14 декабря на польско-украинской границе произошел наезд на троих украинских водителей. На место ДТП сразу отправился украинский консул.

Граждане Украины получили незначительные травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте. В госпитализации они не нуждались, – сообщил спикер. Поделиться

По словам Николенко, водитель автомобиля на польской регистрации, совершивший наезд, задержан полицией. В настоящее время начались следственные действия.

Украинские консулы взаимодействуют с польскими стражами порядка и держат вопрос расследования на контроле.

Пострадавшие украинские водители 14 декабря прошли оформление на границе и вместе со своим автотранспортом вернулись в Украину.

Блокада на границе с Польшей

Напомним, что с 6 ноября польские перевозчики блокируют движение грузового транспорта на границе с Украиной.

Польская сторона требует запретить регистрацию транспортных компаний в Польше с иностранным капиталом, а также возобновить выдачу разрешений на въезд в ЕС для украинских перевозчиков и улучшить обслуживание на границе.

Так, под блокировкой оказались четыре пункта пропуска. Но 1 декабря в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины заявили о разблокировании пункта пропуска на границе Украины и Польши "Ягодин – Дорогуск".

Впрочем, несмотря на это, на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. Поскольку из-за блокировки образовались многокилометровые очереди из сотен грузовиков. Также известно и о смертельных исходах украинских водителей фур в ожидании пересечения границы.