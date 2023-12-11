После открытия пункта пропуска Ягодин-Дорогуск 11 декабря, польские перевозчики сообщили, что движение теперь заблокировала якобы сломанная фура.

Польские перевозчики перекрыли ПП Ягодин - Дорогуск

Лидер польских протестующих Рафал Меклер заявил, что акция протеста в Дорогуске закончилась, но “к сожалению грузовик преградил дорогу. Он слишком долго стоял”.

Protest w Dorohusku rozwiązany, niestety naczepa zablokowała drogę w poprzek.

Stała zbyt długo. pic.twitter.com/W5PZSw5aAI — Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 11, 2023

Он добавил, что в Дорогуск прибывает все больше протестующих и анонсировал «длинную ночь».

В комментарии Украинской правде спикер Госпогранслужбы подтвердил, что по состоянию на 20:00 на трассе со стороны польского пункта пропуска Дорогуск находится грузовик, который делает невозможным движение транспорта через границу в сторону Украины.

Причастность РФ к блокаде украинских границ: что известно

Расследователи из информационного агентства Guildhall обращают внимание на то, что официальным организатором блокады границы между Польшей и Украиной является гражданин Польши Рафал Меклер, владелец транспортной компании Rafał Mekler Transport.

По их словам, Рафал Маклер является представителем центра пророссийской партии «Конфедерация свободы и независимости» в Люблинском воеводстве. Эта политическая сила тесновато связана с РФ.

К примеру, лидер партии Януш Корвин-Микке потребовал признать оккупацию Крыма и сам посетил полуостров в 2015 году, где провел встречу со ставленником Кремля Сергеем Аксеновым.

16 ноября на польском пункте пропуска Корчева состоялась встреча организаторов акции и соучредителя партии Конфедерация свободы и независимости и лидера Конфедерации Короны Польской Гжегожа Брауна.

Браун был единственным депутатом польского Сейма, выступавшим против резолюции с осуждением российского террора в Буче. Именно он является автором лозунга «остановите украинизацию Польши».