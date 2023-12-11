Після відкриття пункту пропуску Ягодин — Дорогуськ 11 грудня, польські перевізники повідомили, що рух тепер заблокувала нібито зламана фура.

Польські перевізники перекрили ПП Ягодин — Дорогуськ

Лідер польських протестувальників Рафал Меклер заявив, що акція протесту в Дорогуську закінчилася, але “на жаль вантажівка перегородила дорогу. Вона занадто довго стояла”.

Protest w Dorohusku rozwiązany, niestety naczepa zablokowała drogę w poprzek.

Stała zbyt długo. pic.twitter.com/W5PZSw5aAI — Rafał Mekler (@MeklerRafal) December 11, 2023

Він додав, що у Дорогуськ прибуває все більше протестувальників, і анонсував «довгу ніч».

У коментарі Українській правді речник Держприкордонслужби підтвердив, що станом на 20:00 на трасі з боку польського пункту пропуску Дорогуськ перебуває вантажівка, яка унеможливлює рух транспорту через кордон в бік України.

Причетність РФ до блокади українських кордонів: що відомо

Розслідувачі з інформаційної агенції Guildhall звертають увагу на те, що офіційним організатором блокади кордону між Польщею та Україною є громадянин Польщі Рафал Меклер, власник транспортної компанії Rafał Mekler Transport.

За їхніми словами, Рафал Маклер є представником осередку проросійської партії «Конфедерація свободи та незалежності» у Люблінському воєводстві. Ця політична сила тісно пов’язана з РФ.

До прикладу, лідер партії Януш Корвін-Мікке вимагав визнати окупацію Криму і сам відвідав півострів у 2015 році, де провів зустріч зі ставлеником Кремля Сергієм Аксьоновим.

16 листопада на польському пункті пропуску «Корчова» відбулася зустріч організаторів акції та співзасновника партії «Конфедерація свободи і незалежності» та лідера «Конфедерації Корони Польської» Гжегожа Брауна.

Браун був єдиним депутатом польського Сейму, який виступав проти резолюції із засудженням російського терору у Бучі. Саме він є автором гасла «зупиніть українізацію Польщі».