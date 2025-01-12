На Росію очікує розпад у найближчі 50 років. У ЦПД описали сценарій
Категорія
Світ
Дата публікації

На Росію очікує розпад у найближчі 50 років. У ЦПД описали сценарій

Центр протидії дезінформації
На Росію очікує розпад у найближчі 50 років. У ЦПД описали сценарій
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Розпад Росії в найближчі 50 років є цілком імовірним сценарієм, і від цього, на думку експертів, виграють не лише Україна та Захід, а й сама РФ. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Головні тези:

  • Розпад Росії протягом наступних 50 років можливий за умови збереження режиму диктатора Путіна та тривання агресивної політики.
  • Контрольоване розділення РФ на національні утворення сприятиме самостійному визначенню політики з урахуванням етнічних інтересів.
  • Розпад Росії позитивно вплине на всі сторони, дозволяючи перерозподілити сфери впливу та переглянути історично варварську модель розвитку.
  • Економіка РФ стикається з проблемами, такими як висока інфляція, санкції, ослаблена валюта та нестабільність цін на нафту.
  • Зростання цін та високі відсоткові ставки неспроможні стримати економічну кризу, що може призвести до серйозних наслідків для країни.

Як Росія може зазнати розпаду у найближчі 50 років

За словами Андрія Коваленка, якщо режим диктатора Володимира Путіна збережеться й агресивна політика триватиме, розпад Росії стане прогнозованим сценарієм.

Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією протягом наступних 50 років — це неминучість, — заявив керівник ЦПД.

Коваленко наголосив, що розпад РФ позитивно вплине на всі сторони:

  • Національні утворення отримають змогу самостійно визначати свою політику та партнерів відповідно до етнічних інтересів.

  • Великі гравці та Україна матимуть змогу перерозподілити сфери впливу.

  • Сама Росія зможе переглянути свою історично варварську модель розвитку та перейти до нової цивілізаційної моделі.

Для Росії та росіян це єдиний шанс на виживання. Імперська модель більше не працює і веде до загибелі всього, що вони вважають важливим, — підкреслив Коваленко.

Експерт додав, що такий сценарій дозволить РФ перезавантажитися та стати частиною сучасного світу.

Путін загнав економіку РФ у глухий кут

З заявою з цього приводу виступив Олег В'югін, економіст і колишній високопоставлений чиновник Центробанку.

На його переконання, відносно непоганий період для економіки РФ уже закінчився.

Висока інфляція з'їдає весь цей, здавалося б, короткочасний успіх, — наголосив експерт.

Не можна також ігнорувати той факт, що країна-агресорка стикається з санкціями, ослабленою валютою, незрозумілими перспективами цін на нафту, страхом втратити підтримку з боку Китаю.

Як зазначає Сергій Дмитрієв, фахівець з інформаційних технологій, високі відсоткові ставки не змогли стримати зростання цін, що більш ніж удвічі перевищує цільовий показник

За його словами, рекордні витрати за позиками вже стали відчутними для країни-агресорки.

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