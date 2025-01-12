На Росію очікує розпад у найближчі 50 років. У ЦПД описали сценарій

Розпад Росії в найближчі 50 років є цілком імовірним сценарієм, і від цього, на думку експертів, виграють не лише Україна та Захід, а й сама РФ. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Як Росія може зазнати розпаду у найближчі 50 років

За словами Андрія Коваленка, якщо режим диктатора Володимира Путіна збережеться й агресивна політика триватиме, розпад Росії стане прогнозованим сценарієм.

Контрольоване розділення Росії на національні утворення з центральною Московією протягом наступних 50 років — це неминучість, — заявив керівник ЦПД. Поширити

Коваленко наголосив, що розпад РФ позитивно вплине на всі сторони:

Національні утворення отримають змогу самостійно визначати свою політику та партнерів відповідно до етнічних інтересів.

Великі гравці та Україна матимуть змогу перерозподілити сфери впливу.

Сама Росія зможе переглянути свою історично варварську модель розвитку та перейти до нової цивілізаційної моделі.

Для Росії та росіян це єдиний шанс на виживання. Імперська модель більше не працює і веде до загибелі всього, що вони вважають важливим, — підкреслив Коваленко. Поширити

Експерт додав, що такий сценарій дозволить РФ перезавантажитися та стати частиною сучасного світу.

Путін загнав економіку РФ у глухий кут

З заявою з цього приводу виступив Олег В'югін, економіст і колишній високопоставлений чиновник Центробанку.

На його переконання, відносно непоганий період для економіки РФ уже закінчився.

Висока інфляція з'їдає весь цей, здавалося б, короткочасний успіх, — наголосив експерт. Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що країна-агресорка стикається з санкціями, ослабленою валютою, незрозумілими перспективами цін на нафту, страхом втратити підтримку з боку Китаю.

Як зазначає Сергій Дмитрієв, фахівець з інформаційних технологій, високі відсоткові ставки не змогли стримати зростання цін, що більш ніж удвічі перевищує цільовий показник

За його словами, рекордні витрати за позиками вже стали відчутними для країни-агресорки.