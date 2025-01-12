Россию ожидает распад в ближайшие 50 лет. В ЦПД описали сценарий
Категория
Мир
Дата публикации

Россию ожидает распад в ближайшие 50 лет. В ЦПД описали сценарий

ЦПД
Россию ожидает распад в ближайшие 50 лет. В ЦПД описали сценарий
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Распад России в ближайшие 50 лет является вполне вероятным сценарием, и от этого, по мнению экспертов, выиграют не только Украина и Запад, но сама РФ. Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Главные тезисы

  • Распад России в течение следующих 50 лет возможен при сохранении режима диктатора Путина и продолжении агрессивной политики.
  • Контролируемое разделение РФ на национальные образования будет способствовать самостоятельному определению политики с учетом этнических интересов.
  • Распад России окажет положительное влияние на все стороны, позволяя перераспределить сферы влияния и пересмотреть исторически варварскую модель развития.
  • Экономика РФ сталкивается с проблемами, такими как высокая инфляция, санкции, ослабленная валюта и нестабильность цен на нефть.
  • Рост цен и высокие процентные ставки не могут умерить экономический кризис, что может привести к серьезным последствиям для страны.

Как Россия может испытать распад в ближайшие 50 лет

По словам Андрея Коваленко, если режим диктатора Владимира Путина сохранится и агрессивная политика будет продолжаться, распад России станет прогнозируемым сценарием.

Контролируемое разделение России на национальные образования с центральной Московией в течение следующих 50 лет — это неизбежность, — заявил руководитель ЦПИ.

Коваленко подчеркнул, что распад РФ положительно повлияет на все стороны:

  • Национальные образования получат возможность самостоятельно определять свою политику и партнеров в соответствии с этническими интересами.

  • Большие игроки и Украина смогут перераспределить сферы влияния.

  • Сама Россия сможет просмотреть свою исторически варварскую модель развития и перейти к новой цивилизационной модели.

Для России и россиян это единственный шанс на выживание. Имперская модель больше не работает и ведет к гибели всего, что они считают важным, подчеркнул Коваленко.

Эксперт добавил, что такой сценарий позволит РФ перезагрузиться и стать частью современного мира.

Путин загнал экономику РФ в тупик

С заявлением на этот счет выступил Олег Вьюгин, экономист и бывший высокопоставленный чиновник Центробанка.

По его убеждению, относительно хороший период для экономики РФ уже закончился.

Высокая инфляция съедает весь этот, казалось бы, кратковременный успех, — подчеркнул эксперт.

Нельзя также игнорировать тот факт, что страна-агрессорка сталкивается с санкциями, ослабленной валютой, непонятными перспективами цен на нефть, страхом потерять поддержку со стороны Китая.

Как отмечает Сергей Дмитриев, специалист по информационным технологиям, высокие процентные ставки не смогли сдержать рост цен, что более чем вдвое превышает целевой показатель

По его словам, рекордные расходы по ссудам уже стали ощутимы для страны-агрессорки.

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