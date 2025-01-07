Россия потеряла в войне против Украины уже более 800 тыс военных

В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отразили 94 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес девять авиационных ударов, с применением девяти управляемых бомб, а также осуществил 372 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.