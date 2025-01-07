Россия потеряла в войне против Украины уже более 800 тыс военных

Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения уже составляет 800 тысяч военных.
Главные тезисы
- Российская армия потеряла более 800 тыс. военных в войне против Украины.
- Украинские военные активно ликвидируют солдат РФ, уничтожая их технику и оборудование.
- За последние сутки зафиксировано 218 боевых столкновений на разных направлениях фронта.
- Силы обороны Украины успешно отразили многочисленные атаки и наступательные действия российских захватчиков.
- Враг совершил несколько авиационных ударов и артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и мирных населенных пунктов.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1970 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 9710 (+10) ед;
боевых бронированных машин — 20 189 (+25) ед;
артиллерийских систем — 21 710 (+45) ед;
РСЗО — 1260 (+2) ед.;
средства ПВО — 1038 (+4) ед;
самолетов — 369 ед.;
вертолетов — 331 ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 21 708 (+83) ед;
крылатых ракет — 3014 ед;
кораблей/катеров — 28 ед.;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 33 226 (+170) ед;
специальной техники — 3681 ед.
Какая ситуация на фронте
Как отмечает Генштаб, за прошедшие сутки зафиксировано 218 боевых столкновений.
На лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Надежды, Первомайского, Тернов, Ямполевки, Заречного и Макеевки.
На Северском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населённого пункта Белогоровка.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боеприкосновений в районах Временного Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек.
На Торецком направлении враг осуществил восемь атак неподалеку от Щербиновки и Торецкая.
На Кураховском направлении Силы обороны отразили 26 атак на позиции наших войск вблизи Славянки, Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахового и Дачного.
На Времивском направлении противник совершил 13 наступательных действий на позиции украинских подразделений в районах Константинополя, Янтарного, Дачного и Константинопольского.
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