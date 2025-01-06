Между ВСУ и армией РФ произошло более 100 боевых столкновений с начала суток
Категория
Украина
Дата публикации

Между ВСУ и армией РФ произошло более 100 боевых столкновений с начала суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. Всего с начала суток 6 января произошло 108 боевых столкновений.

Главные тезисы

  • Украинские воины отразили атаки российских захватчиков на разных направлениях, продолжая бороться за свою страну.
  • Согласно данным Генштаба, силы обороны Украины ликвидировали 1550 российских захватчиков и значительное количество техники противника.
  • На фронте происходят интенсивные боестолкновения, в результате которых украинские защитники отражают многочисленные атаки армии РФ.

Актуальная ситуация на фронте 6 января

Оперативная информация по состоянию на 16.00 06.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают терпеть приграничные населенные пункты, в том числе Карповичи Черниговской области;

  • Украинские воины сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении. Авиаудары КАБы захватчики нанесли по районам Оришанки и Удов, НАРами по Гранову Харьковской области.

  • На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Синьковки, Петропавловки и Загрызового. Два боеприкосновения закончились, еще одно — продолжается.

  • На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи Надежды, Первомайского и Макеевки. Боестолкновения продолжаются.

  • На Северском направлении авиация врага нанесла удары по Северску, применив семь КАБ. Противник один раз атаковал наших защитников в районе Белогоровки.

  • На Краматорском направлении украинские защитники отражают три попытки кафиров продвинуться вперед в районах Временного Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек. По Ступочкам российские захватчики запустили 24 НАРа.

  • На Торецком направлении противник дважды атаковал неподалеку от Щербиновки. Удары авиабомбами получили Екатериновка, Торецк и Александро-Калиново.

  • На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Новый Труд и Покровск. Силы обороны сдерживают натиск противника и отразили 12 атак, четыре боестолкновения — до сих пор. Авиаудара потерпел Александрополь.

  • Сегодня на Кураховском направлении враг семь раз атаковал вблизи Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного. Шесть боев завершено, еще один продолжаются до сих пор. Андреевка получила удар КАБами.

  • На Времиевском направлении оккупанты четырежды атаковали позиции наших войск возле Константинополя и Константинопольского. Один бой идет до сих пор. Враг нанес авиационный удар НАРами в районе Новополя.

  • На Ореховском направлении противник однажды атаковал наших защитников в направлении Новоданиловки. Противник нанес авиаудару неуправляемыми Степногорскими ракетами.

  • В Курской области украинские защитники отбили 17 атак захватчиков, еще 45 боестолкновений продолжаются.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки ликвидировали 1550 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 9700 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин — 20164 (+45) ед,

  • артиллерийских систем — 21665 (+62) ед,

  • РСЗО — 1258 (+1) ед,

  • средств ПВО — 1034 (+2) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 21625 (+178),

  • автомобильной техники и автоцистерн — 33056 (+116) ед,

  • специальной техники — 3681 (+4)

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