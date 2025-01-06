Между ВСУ и армией РФ произошло более 100 боевых столкновений с начала суток

Оперативная информация по состоянию на 16.00 06.01.2025 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

От циничных обстрелов с территории РФ продолжают терпеть приграничные населенные пункты, в том числе Карповичи Черниговской области;

Украинские воины сегодня отбили две атаки в районе Волчанска на Харьковском направлении. Авиаудары КАБы захватчики нанесли по районам Оришанки и Удов, НАРами по Гранову Харьковской области.

На Купянском направлении враг совершил три штурмовых действия недалеко от Синьковки, Петропавловки и Загрызового. Два боеприкосновения закончились, еще одно — продолжается.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала семь раз вблизи Надежды, Первомайского и Макеевки. Боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении авиация врага нанесла удары по Северску, применив семь КАБ. Противник один раз атаковал наших защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают три попытки кафиров продвинуться вперед в районах Временного Яра, Белой Горы и в направлении Ступочек. По Ступочкам российские захватчики запустили 24 НАРа.