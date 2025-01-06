Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 100 бойових зіткнень від початку доби

Оперативна інформація станом на 16.00 06.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Від цинічних обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Карповичі Чернігівської області; Біла Береза Сумської області.

Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах Орішанки та Удів, НАРами по Граніву Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмових дії неподалік Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Два боєзіткнення закінчилось, ще одне — триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів поблизу Надії, Першотравневого та Макіївки. Боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку авіація ворога завдала ударів по Сіверську, застосувавши сім КАБ. Противник один раз атакував наших захисників в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають три спроби окупантів просунутись вперед в районах Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок. По Ступочкам російські загарбники запустили 24 НАР.