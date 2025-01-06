Між ЗСУ та армією РФ відбулося понад 100 бойових зіткнень від початку доби

Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби 6 січня відбулося 108 бойових зіткнень.
Головні тези:
- З початку доби 6 січня відбулося понад 100 бойових зіткнень між ЗСУ та армією РФ.
- Українські воїни відбили атаки російських загарбників на різних напрямках.
- Згідно з даними Генштабу, сили оборони України ліквідували 1550 російських загарбників та значну кількість техніки ворога.
Актуальна ситуація на фронті 6 січня
Оперативна інформація станом на 16.00 06.01.2025 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Від цинічних обстрілів з території РФ продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Карповичі Чернігівської області; Біла Береза Сумської області.
Українські воїни за сьогодні відбили дві атаки в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Авіаудари КАБами загарбники завдали по районах Орішанки та Удів, НАРами по Граніву Харківської області.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмових дії неподалік Синьківки, Петропавлівки та Загризового. Два боєзіткнення закінчилось, ще одне — триває.
На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала сім разів поблизу Надії, Першотравневого та Макіївки. Боєзіткнення тривають.
На Сіверському напрямку авіація ворога завдала ударів по Сіверську, застосувавши сім КАБ. Противник один раз атакував наших захисників в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку українські захисники відбивають три спроби окупантів просунутись вперед в районах Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок. По Ступочкам російські загарбники запустили 24 НАР.
На Торецькому напрямку противник двічі атакував неподалік Щербинівки. Ударів авіабомбами зазнали Катеринівка, Торецьк та Олександро-Калинове.
На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Зелене, Новий Труд та Покровськ. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 12 атак, чотири боєзіткнення — досі тривають. Авіаудару зазнав Олександропіль.
Сьогодні на Курахівському напрямку ворог сім разів атакував поблизу Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного. Шість боїв завершено, ще один продовжуються дотепер. Андріївка зазнала удару КАБами.
На Времівському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції наших військ біля Костянтинополя та Костянтинопольського. Один бій точиться дотепер. Ворог завдав авіаційногор удару НАРами в районі Новополя.
На Оріхівському напрямку противник один раз атакував наших захисників у напрямку Новоданилівки. Противник завдав авіаудару некерованими ракетами Степногірську.
В Курській області українські оборонці відбили 17 атак загарбників, ще 45 боєзіткнень тривають.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу ліквідували 1550 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9700 (+14) од,
бойових броньованих машин — 20164 (+45) од,
артилерійських систем — 21665 (+62) од,
РСЗВ — 1258 (+1) од,
засобів ППО — 1034 (+2) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 21625 (+178),
автомобільної техніки та автоцистерн — 33056 (+116) од,
спеціальної техніки — 3681 (+4)
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