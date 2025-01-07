Росія втратила у війні проти України вже понад 800 тис військових

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення вже становить 800 010 військових.
Головні тези:
- Російська армія втратила понад 800 тис військових у війні проти України.
- Українські військові активно ліквідовують солдатів РФ, знищуючи їх техніку та обладнання.
- Протягом останніх діб зафіксовано 218 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.
- Сили оборони України успішно відбили численні атаки та наступальні дії російських загарбників.
- Ворог здійснив декілька авіаційних ударів та артилерійські обстріли позицій українських військ та мирних населених пунктів.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1970 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 9710 (+10) од.;
бойових броньованих машин — 20 189 (+25) од.;
артилерійських систем — 21 710 (+45) од.;
РСЗВ — 1260 (+2) од.;
засоби ППО — 1038 (+4) од.;
літаків — 369 од.;
гелікоптерів — 331 од.;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 21 708 (+83) од.;
крилатих ракет — 3014 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 33 226 (+170) од.;
спеціальної техніки — 3681 од.
Яка ситуація на фронті
Як зазначає Генштаб, протягом минулої доби зафіксовано 218 бойових зіткнень.
На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Надії, Першотравневого, Тернів, Ямполівки, Зарічного та Макіївки.
На Сіверському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районі населеного пункту Білогорівка.
На Краматорському напрямку зафіксовано п’ять боєзіткнень в районах Часового Яру, Білої Гори та в напрямку Ступочок.
На Торецькому напрямку ворог здійснив вісім атак неподалік Щербинівки та Торецька.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 26 атак на позиції наших військ поблизу Слов’янки, Срібного, Андріївки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.
На Времівському напрямку противник здійснив 13 наступальних дій на позиції українських підрозділів у районах Костянтинополя, Янтарного, Дачного та Костянтинопольського.
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