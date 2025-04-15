На Сонці відбувся подвійний вибух — до чого готуватися

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США офіційно підтвердило, що на Сонці сталися незвичайні подвійні виверження маси. Саме вони, коли досягнуть нашої планети, можуть спровокувати помірні геомагнітні бурі і полярні сяйва.

Що відомо про рідкісний вибух на Сонці

Згідно з даними вчених, 12 та 13 квітня на поверхні зірки відбулося рідкісне подвійне виверження сонячних магнітних ниток.

Це призвело одразу до двох викидів корональної маси. Що важливо розуміти, йдеться про величезні хмари заряджених частинок, які можуть порушити магнітне поле Землі, спровокувавши геомагнітні бурі.

За прогнозами вчених, шторми за потужністю відповідатимуть помірним — класу G2. Відтак бурі можуть спричинити видимі полярні сяйва навіть за межами їхнього звичайного діапазону широт, досягнувши північних штатів США. Поширити

Окрім того, вказано, що ці сонячні бурі будуть рухатися повільно, але щільно, тому матимуть потужний удар.

З заявою з цього приводу виступила фізикиня з космічної погоди Таміта Сков.

Згідно з її прогноз, наслідки вибухів на Сонці будуть відчутними на Землі ввечері 15 або на початку дня 16 квітня.

Навіть якщо викиди корональної маси досягнуть Землі, це не обов'язково призведе до полярного сяйва. Поширити

Як зазначають науковців, яскраві барви в нічному небі виникають, якщо вирівнювання магнітного поля дозволить масі із Сонця з'єднатися з магнітосферою Землі.