На Сонці відбувся подвійний вибух — до чого готуватися
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

На Сонці відбувся подвійний вибух — до чого готуватися

Що відомо про рідкісний вибух на Сонці
Джерело:  Space.com

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США офіційно підтвердило, що на Сонці сталися незвичайні подвійні виверження маси. Саме вони, коли досягнуть нашої планети, можуть спровокувати помірні геомагнітні бурі і полярні сяйва.

Головні тези:

  • Шторми за потужністю відповідатимуть помірним – класу G2.
  • Наслідки вибухів на Сонці будуть відчутними на Землі 15-16 квітня.

Що відомо про рідкісний вибух на Сонці

Згідно з даними вчених, 12 та 13 квітня на поверхні зірки відбулося рідкісне подвійне виверження сонячних магнітних ниток.

Це призвело одразу до двох викидів корональної маси. Що важливо розуміти, йдеться про величезні хмари заряджених частинок, які можуть порушити магнітне поле Землі, спровокувавши геомагнітні бурі.

За прогнозами вчених, шторми за потужністю відповідатимуть помірним — класу G2. Відтак бурі можуть спричинити видимі полярні сяйва навіть за межами їхнього звичайного діапазону широт, досягнувши північних штатів США.

Окрім того, вказано, що ці сонячні бурі будуть рухатися повільно, але щільно, тому матимуть потужний удар.

З заявою з цього приводу виступила фізикиня з космічної погоди Таміта Сков.

Згідно з її прогноз, наслідки вибухів на Сонці будуть відчутними на Землі ввечері 15 або на початку дня 16 квітня.

Навіть якщо викиди корональної маси досягнуть Землі, це не обов'язково призведе до полярного сяйва.

Як зазначають науковців, яскраві барви в нічному небі виникають, якщо вирівнювання магнітного поля дозволить масі із Сонця з'єднатися з магнітосферою Землі.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Сонце вже починає свій наступний цикл — що це означає
сонце
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Зонд NASA пережив максимальне зближення з Сонцем
Зонд NASA Parker Solar
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Блакитне Сонце. Вчені розкрили одну з головних загадок в історії
блакитне сонце

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?