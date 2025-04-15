На Солнце произошел двойной взрыв — к чему готовиться
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

На Солнце произошел двойной взрыв — к чему готовиться

Что известно о редком взрыве на Солнце
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Источник:  Space.com

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США официально подтвердило, что на Солнце произошли необычные двойные извержения массы. Именно они, когда доберутся нашей планеты, могут спровоцировать умеренные геомагнитные бури и полярные сияния.

Главные тезисы

  • Штормы по мощности будут соответствовать умеренным – классу G2.
  • Последствия взрывов на Солнце будут ощутимы на Земле 15-16 апреля.

Что известно о редком взрыве на Солнце

Согласно данным ученых, 12 и 13 апреля на поверхности звезды произошло редкое двойное извержение солнечных магнитных нитей.

Это привело сразу к двум выбросам корональной массы. Что важно понимать, речь идет об огромных облаках заряженных частиц, которые могут нарушить магнитное поле Земли, спровоцировав геомагнитные бури.

По прогнозам ученых, штормы по мощности будут соответствовать умеренным — классу G2. Следовательно, бури могут вызвать видимые полярные сияния даже за пределами их обычного диапазона широт, достигнув северных штатов США.

Кроме того, указано, что эти солнечные бури будут двигаться медленно, но плотно, поэтому будут иметь мощный удар.

С заявлением по этому поводу выступила физикиня по космической погоде Тамита Сков.

Согласно ее прогнозу, последствия взрывов на Солнце будут ощутимы на Земле вечером 15 или в начале дня 16 апреля.

Даже если выбросы корональной массы достигнут Земли, это не обязательно приведет к полярному сиянию.

Как отмечают ученые, яркие краски в ночном небе возникают, если выравнивание магнитного поля позволит массе из Солнца соединиться с магнитосферой Земли.

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