На Steam можна придбати гру “Двадцять другий: історії підземного Харкова”, яка розповість від першої особи про перші дні повномасштабної війни РФ проти України.

Гра про життя в харківському метрополітені

Гра Brenntkopf Studio Kharkiv є візуальною новелою, яка має антивоєнний характер.

В ній немає насильства, проте підіймається саме тема війни, а також людини під час війни, що є складними для сприйняття дітьми.

Події у грі розгортаються від першої особи — вчителя історії, який намагається жити звичайне життя на станції харківського метро "23 серпня".

Протягом шести днів він має готуватися до уроків, облаштувати укриття, допомагати іншим людям, які переховуються в підземці.

Фото: store.steampowered.com

2022 рік. Харків атакують з боку кордону. Люди, шукаючи захисту від бомб та ракет, спустилися в метро, яке стало справжнім бункером для містян. Ви — одні з тих, хто був у підземці на початку повномасштабної війни. Тож тепер у вас здебільшого підземне життя, — йдеться в описі гри. Поширити

Розробники зазначають, що у грі був використаний штучний інтелект для створення прозорих текстур та покращення якості зображення.

Фото: store.steampowered.com

Придбати Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv можна за посиланням. В Україні гру можна придбати у Steam за 50 гривень.

Як зазначає Суспільне, 85% доходу з гри піде на потреби спецпідрозділу ГУР МОУ Kraken, який також згадано в сюжеті візуальної новели.