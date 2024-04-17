На Steam можна придбати гру “Двадцять другий: історії підземного Харкова”, яка розповість від першої особи про перші дні повномасштабної війни РФ проти України.
Гра про життя в харківському метрополітені
Гра Brenntkopf Studio Kharkiv є візуальною новелою, яка має антивоєнний характер.
В ній немає насильства, проте підіймається саме тема війни, а також людини під час війни, що є складними для сприйняття дітьми.
Події у грі розгортаються від першої особи — вчителя історії, який намагається жити звичайне життя на станції харківського метро "23 серпня".
Протягом шести днів він має готуватися до уроків, облаштувати укриття, допомагати іншим людям, які переховуються в підземці.
Розробники зазначають, що у грі був використаний штучний інтелект для створення прозорих текстур та покращення якості зображення.
Придбати Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv можна за посиланням. В Україні гру можна придбати у Steam за 50 гривень.
Як зазначає Суспільне, 85% доходу з гри піде на потреби спецпідрозділу ГУР МОУ Kraken, який також згадано в сюжеті візуальної новели.
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