На Steam вышла игра о жизни в харьковском метро в первые дни полномасштабной войны
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На Steam вышла игра о жизни в харьковском метро в первые дни полномасштабной войны

Игра
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Источник:  online.ua

На Steam можно приобрести игру "Двадцать второй: истории подземного Харькова", которая расскажет от первого лица о первых днях полномасштабной войны РФ против Украины.

Игра о жизни в харьковском метрополитене

Игра Brenntkopf Studio Kharkiv является визуальной новеллой, которая носит антивоенный характер.

В ней нет насилия, однако поднимается именно тема войны, а также человека во время войны, сложные для восприятия детьми.

События в игре разворачиваются от первого лица - учителя истории, который пытается жить обычную жизнь на станции харьковского метро "23 августа".

В течение шести дней он должен готовиться к урокам, обустроить укрытия, помогать другим людям, скрывающимся в подземке.

Фото: store.steampowered.com

2022 год. Харьков атакуют со стороны границы. Люди, ища защиты от бомб и ракет, спустились в метро, которое стало настоящим бункером для горожан. Вы одни из тех, кто был в подземке в начале полномасштабной войны. Теперь у вас в большинстве своем подземная жизнь, — говорится в описании игры.

Разработчики отмечают, что в игре использовался искусственный интеллект для создания прозрачных текстур и улучшения качества изображения.

Фото: store.steampowered.com

Купить Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv можно по ссылке. В Украине игру можно приобрести на Steam за 50 гривен.

Как отмечает Суспільне, 85% дохода с игры пойдет на нужды спецподразделения ГУР МОУ Kraken, которое также упомянуто в сюжете визуальной новеллы.

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