На Steam можно приобрести игру "Двадцать второй: истории подземного Харькова", которая расскажет от первого лица о первых днях полномасштабной войны РФ против Украины.
Игра о жизни в харьковском метрополитене
Игра Brenntkopf Studio Kharkiv является визуальной новеллой, которая носит антивоенный характер.
В ней нет насилия, однако поднимается именно тема войны, а также человека во время войны, сложные для восприятия детьми.
События в игре разворачиваются от первого лица - учителя истории, который пытается жить обычную жизнь на станции харьковского метро "23 августа".
В течение шести дней он должен готовиться к урокам, обустроить укрытия, помогать другим людям, скрывающимся в подземке.
Разработчики отмечают, что в игре использовался искусственный интеллект для создания прозрачных текстур и улучшения качества изображения.
Купить Twenty-second: Stories of Underground Kharkiv можно по ссылке. В Украине игру можно приобрести на Steam за 50 гривен.
Как отмечает Суспільне, 85% дохода с игры пойдет на нужды спецподразделения ГУР МОУ Kraken, которое также упомянуто в сюжете визуальной новеллы.
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