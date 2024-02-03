На Сумщині цивільним заборонили рух дорогами в прикордонні

У Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг в прикордонні. Мова йде про 5-кілометрову смугу від кордону з РФ.

По яких дорогах заборонили рух на Сумщині

Як зазначається, на виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" у 5-кілометровій смузі від державного кордону України заборонено переміщення цивільного транспорту на наступних ділянках доріг:

Рижівка — Будки;

Будки — Іскрисківщина;

Безсалівка — Іскрисківщина;

Іскрисківщина — Волфине — Шпиль — Павлівка;

Павлівка — Катеринівка — Ободи;

Ободи — Степне — Перше Травня;

Степне — Перше травня — Костянтинівка;

Кіндратівка — Андріївка;

Андріїівка — Олексіївка;

Біловоди — Водолаги — Новомиколаївка;

Миропілля — Миропільське;

Миропільське — Проходи — Тур’я;

Миропілля — Миропільське — Великий Прикіл;

Тур’я — Степок;

Угроїди — Степок;

Михайлівське — Степок;

Покровське — Степок;

Покровка — Михайлівка;

Покровка — Попівка — Високе;

Покровка — Краснопілля;

Рясне — Майське — Мезенівка;

Порозок — Попівка;

Олександрівка — Пономаренки.

У військовій адміністрації додали, що на решті доріг рух цивільного транспорту у 5 кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року та з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року.

Яка ситуація у Сумській області

Останнім часом ситуація у прикордонні Сумської області різко загострилася. 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети.

А 27 січня російська ДРГ розстріляла двох людей. Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.