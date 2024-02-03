На Сумщині цивільним заборонили рух дорогами в прикордонні
Категорія
Україна
Дата публікації

На Сумщині цивільним заборонили рух дорогами в прикордонні

Сумська ОВА
Дорога

У Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг в прикордонні. Мова йде про 5-кілометрову смугу від кордону з РФ.

По яких дорогах заборонили рух на Сумщині

Як зазначається, на виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" у 5-кілометровій смузі від державного кордону України заборонено переміщення цивільного транспорту на наступних ділянках доріг:

  • Рижівка — Будки;

  • Будки — Іскрисківщина;

  • Безсалівка — Іскрисківщина;

  • Іскрисківщина — Волфине — Шпиль — Павлівка;

  • Павлівка — Катеринівка — Ободи;

  • Ободи — Степне — Перше Травня;

  • Степне — Перше травня — Костянтинівка;

  • Кіндратівка — Андріївка;

  • Андріїівка — Олексіївка;

  • Біловоди — Водолаги — Новомиколаївка;

  • Миропілля — Миропільське;

  • Миропільське — Проходи — Тур’я;

  • Миропілля — Миропільське — Великий Прикіл;

  • Тур’я — Степок;

  • Угроїди — Степок;

  • Михайлівське — Степок;

  • Покровське — Степок;

  • Покровка — Михайлівка;

  • Покровка — Попівка — Високе;

  • Покровка — Краснопілля;

  • Рясне — Майське — Мезенівка;

  • Порозок — Попівка;

  • Олександрівка — Пономаренки.

У військовій адміністрації додали, що на решті доріг рух цивільного транспорту у 5 кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року та з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року.

Яка ситуація у Сумській області

Останнім часом ситуація у прикордонні Сумської області різко загострилася. 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети.

А 27 січня російська ДРГ розстріляла двох людей. Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.

Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, ввели евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих за 5-кілометрову зону від кордону з країною-агресором.

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