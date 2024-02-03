На Сумщині цивільним заборонили рух дорогами в прикордонні

У Сумській області заборонили рух автомобілів ділянками доріг в прикордонні. Мова йде про 5-кілометрову смугу від кордону з РФ.
По яких дорогах заборонили рух на Сумщині
Як зазначається, на виконання розпорядження командувача оперативно-стратегічного угрупування "Північ" у 5-кілометровій смузі від державного кордону України заборонено переміщення цивільного транспорту на наступних ділянках доріг:
Рижівка — Будки;
Будки — Іскрисківщина;
Безсалівка — Іскрисківщина;
Іскрисківщина — Волфине — Шпиль — Павлівка;
Павлівка — Катеринівка — Ободи;
Ободи — Степне — Перше Травня;
Степне — Перше травня — Костянтинівка;
Кіндратівка — Андріївка;
Андріїівка — Олексіївка;
Біловоди — Водолаги — Новомиколаївка;
Миропілля — Миропільське;
Миропільське — Проходи — Тур’я;
Миропілля — Миропільське — Великий Прикіл;
Тур’я — Степок;
Угроїди — Степок;
Михайлівське — Степок;
Покровське — Степок;
Покровка — Михайлівка;
Покровка — Попівка — Високе;
Покровка — Краснопілля;
Рясне — Майське — Мезенівка;
Порозок — Попівка;
Олександрівка — Пономаренки.
У військовій адміністрації додали, що на решті доріг рух цивільного транспорту у 5 кілометровій зоні від державного кордону рекомендований з 8.00 до 17.00 до травня 2024 року та з 7.00 до 20.00 з червня по жовтень 2024 року.
Яка ситуація у Сумській області
Останнім часом ситуація у прикордонні Сумської області різко загострилася. 7 січня окупанти вдарили по місту Кролевець у Сумській області. Місто опинилося під ударом російських "шахедів" та ракети.
А 27 січня російська ДРГ розстріляла двох людей. Будинок загиблих знаходиться у селі Андріївка, розташованому у 5-кілометровій прикордонній з Росією зоні.
Нагадаємо, у зв'язку з постійними обстрілами та спробами проривів ворожих ДРГ у Сумській області, ввели евакуацію з прикордонних населених пунктів, розташованих за 5-кілометрову зону від кордону з країною-агресором.
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