В Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в пограничье. Речь идет о 5-километровой полосе от границы с РФ.

По каким дорогам запретили движение в Сумской области

Как отмечается, во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Север" в 5-километровой полосе от государственной границы Украины запрещено перемещение гражданского транспорта на следующих участках дорог:

Рыжевка — Будки;

Будки — Искрисковщина;

Бессалевка — Искрисковщина;

Искрисковщина — Волфине — Шпиль — Павловка;

Павловка — Екатериновка — Ободья;

Ободья — Степное — Первое Мая;

Степное — Первое мая — Константиновка;

Кондратовка — Андреевка;

Андреевка — Алексеевка;

Беловоды — Водологи — Новониколаевка;

Мирополье — Миропольское;

Миропольское — Проходы — Турья;

Мирополье — Миропольское — Большой Прикол;

Турья — Степок;

Угроиды — Степок;

Михайловское — Степок;

Покровское — Степок;

Покровка — Михайловка;

Покровка — Поповка — Высокое;

Покровка — Краснополье;

Обильное — Майское — Мезеновка;

Порозок — Поповка;

Александровка — Пономаренко.

В военной администрации добавили, что на остальных дорогах движения гражданского транспорта в 5 километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8.00 до 17.00 до мая 2024 года и с 7.00 до 20.00 с июня по октябрь 2024 года.

Какая ситуация в Сумской области

В последнее время ситуация в приграничной области резко обострилась. 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты.

А 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек. Дом погибших находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.