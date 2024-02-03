В Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в пограничье. Речь идет о 5-километровой полосе от границы с РФ.
По каким дорогам запретили движение в Сумской области
Как отмечается, во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Север" в 5-километровой полосе от государственной границы Украины запрещено перемещение гражданского транспорта на следующих участках дорог:
Рыжевка — Будки;
Будки — Искрисковщина;
Бессалевка — Искрисковщина;
Искрисковщина — Волфине — Шпиль — Павловка;
Павловка — Екатериновка — Ободья;
Ободья — Степное — Первое Мая;
Степное — Первое мая — Константиновка;
Кондратовка — Андреевка;
Андреевка — Алексеевка;
Беловоды — Водологи — Новониколаевка;
Мирополье — Миропольское;
Миропольское — Проходы — Турья;
Мирополье — Миропольское — Большой Прикол;
Турья — Степок;
Угроиды — Степок;
Михайловское — Степок;
Покровское — Степок;
Покровка — Михайловка;
Покровка — Поповка — Высокое;
Покровка — Краснополье;
Обильное — Майское — Мезеновка;
Порозок — Поповка;
Александровка — Пономаренко.
В военной администрации добавили, что на остальных дорогах движения гражданского транспорта в 5 километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8.00 до 17.00 до мая 2024 года и с 7.00 до 20.00 с июня по октябрь 2024 года.
Какая ситуация в Сумской области
В последнее время ситуация в приграничной области резко обострилась. 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты.
А 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек. Дом погибших находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.
Напомним, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, ввели эвакуацию из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.
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