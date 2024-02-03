В Сумской области гражданским запретили движение дорогами в пограничье
Категория
Украина
Дата публикации

В Сумской области гражданским запретили движение дорогами в пограничье

Сумская ОВА
Дорога
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В Сумской области запретили движение автомобилей по участкам дорог в пограничье. Речь идет о 5-километровой полосе от границы с РФ.

По каким дорогам запретили движение в Сумской области

Как отмечается, во исполнение распоряжения командующего оперативно-стратегической группировкой "Север" в 5-километровой полосе от государственной границы Украины запрещено перемещение гражданского транспорта на следующих участках дорог:

  • Рыжевка — Будки;

  • Будки — Искрисковщина;

  • Бессалевка — Искрисковщина;

  • Искрисковщина — Волфине — Шпиль — Павловка;

  • Павловка — Екатериновка — Ободья;

  • Ободья — Степное — Первое Мая;

  • Степное — Первое мая — Константиновка;

  • Кондратовка — Андреевка;

  • Андреевка — Алексеевка;

  • Беловоды — Водологи — Новониколаевка;

  • Мирополье — Миропольское;

  • Миропольское — Проходы — Турья;

  • Мирополье — Миропольское — Большой Прикол;

  • Турья — Степок;

  • Угроиды — Степок;

  • Михайловское — Степок;

  • Покровское — Степок;

  • Покровка — Михайловка;

  • Покровка — Поповка — Высокое;

  • Покровка — Краснополье;

  • Обильное — Майское — Мезеновка;

  • Порозок — Поповка;

  • Александровка — Пономаренко.

В военной администрации добавили, что на остальных дорогах движения гражданского транспорта в 5 километровой зоне от государственной границы рекомендовано с 8.00 до 17.00 до мая 2024 года и с 7.00 до 20.00 с июня по октябрь 2024 года.

Какая ситуация в Сумской области

В последнее время ситуация в приграничной области резко обострилась. 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты.

А 27 января российская ДРГ расстреляла двух человек. Дом погибших находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой приграничной с Россией зоне.

Напомним, в связи с постоянными обстрелами и попытками прорывов вражеских ДРГ в Сумской области, ввели эвакуацию из приграничных населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне от границы со страной-агрессором.

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