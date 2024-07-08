На Сумщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури внаслідок ракетного удару РФ

У селі Стецьківка Сумської області пролунав вибух. Ймовірно, російські загарбники завдали ракетного удару.
Головні тези:
- У селі Стецьківка Сумської області пролунав вибух, ймовірно, в результаті ракетного удару РФ.
- Внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, що підтверджується офіційними джерелами.
- Росія масовано запустила крилаті ракети по Києву, Дніпру та Кривому Розі, продовжуючи ракетну атаку.
- Окупанти використовують різні типи ракет та озброєння, залучаючи балістику та літаки для атак на Україну.
- Ситуація є напруженою, з вибухами у різних містах, що вимагає уваги та негайних дій для захисту національної безпеки.
На Сумщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури
Внаслідок російського обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.
РФ масовано атакувала ракетами Київ, Дніпро та Кривий Ріг
Близько 10.20 Росія запустила по Україні крилаті ракети. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та Кривому Розі. Ракетна атака продовжується.
Російські війська 8 липня здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу. У деяких містах, зокрема у Києві, лунають вибухи, працює ППО.
За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовують різний спектр озброєння.
Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет "Кинджал" та "Калібрів". В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.
Спочатку повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі. Там попереджали про загрозу балістики. Також згодом вибухи чули й в Кропивницькому районі Кіровоградської області.
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