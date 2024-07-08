На Сумщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури внаслідок ракетного удару РФ

На Сумщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури

Внаслідок російського обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

Стецьківка — 1 вибух, ймовірно ракетний удар. У результаті обстрілу пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, — йдеться у повідомленні. Поширити

РФ масовано атакувала ракетами Київ, Дніпро та Кривий Ріг

Близько 10.20 Росія запустила по Україні крилаті ракети. Вибухи пролунали у Києві, Дніпрі та Кривому Розі. Ракетна атака продовжується.

Російські війська 8 липня здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням ракет різного типу. У деяких містах, зокрема у Києві, лунають вибухи, працює ППО.

За інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосовують різний спектр озброєння.

Повідомляється, що були пуски крилатих ракет з бомбардувальників Ту-95, залучена балістика, а також був пуск ракет "Кинджал" та "Калібрів". В мережі писали про додатково виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.

Спочатку повідомлялося про звуки вибухів у Кривому Розі. Там попереджали про загрозу балістики. Також згодом вибухи чули й в Кропивницькому районі Кіровоградської області.