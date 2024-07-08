В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры в результате ракетного удара РФ

В селе Стецьковка Сумской области раздался взрыв. Вероятно, российские захватчики нанесли ракетный удар.
Главные тезисы
- В селе Стецьковка Сумской области прогремел взрыв, вероятно, в результате ракетного удара РФ.
- В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, что подтверждается официальными источниками.
- Россия массированно запустила крылатые ракеты по Киеву, Днепру и Кривому Рогу, продолжая ракетную атаку.
- Оккупанты используют разные типы ракет и вооружения, привлекая баллистику и самолеты для атак на Украину.
- Ситуация напряженная, со взрывами в разных городах, что требует внимания и немедленных действий для защиты национальной безопасности.
На Сумщине поврежден объект критической инфраструктуры
В результате российских обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры.
РФ массированно атаковала ракетами Киев, Днепр и Кривой Рог
Около 10:20 Россия запустила по Украине крылатые ракеты. Взрывы раздались в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Ракетная атака продолжается.
Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет разного типа. В некоторых городах, в том числе в Киеве, раздаются взрывы, работает ПВО.
По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения.
Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.
Первоначально сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге. Там предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии взрывы слышали и в Кропивницком районе Кировоградской области.
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