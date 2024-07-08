В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры в результате ракетного удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры в результате ракетного удара РФ

В Сумской области поврежден объект критической инфраструктуры в результате ракетного удара РФ
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Источник:  ОК "Север"

В селе Стецьковка Сумской области раздался взрыв. Вероятно, российские захватчики нанесли ракетный удар.

Главные тезисы

  • В селе Стецьковка Сумской области прогремел взрыв, вероятно, в результате ракетного удара РФ.
  • В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, что подтверждается официальными источниками.
  • Россия массированно запустила крылатые ракеты по Киеву, Днепру и Кривому Рогу, продолжая ракетную атаку.
  • Оккупанты используют разные типы ракет и вооружения, привлекая баллистику и самолеты для атак на Украину.
  • Ситуация напряженная, со взрывами в разных городах, что требует внимания и немедленных действий для защиты национальной безопасности.

На Сумщине поврежден объект критической инфраструктуры

В результате российских обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры.

Стецьковка — 1 взрыв, вероятно ракетный удар. В результате обстрела поврежден объект критической инфраструктуры, говорится в сообщении.

РФ массированно атаковала ракетами Киев, Днепр и Кривой Рог

Около 10:20 Россия запустила по Украине крылатые ракеты. Взрывы раздались в Киеве, Днепре и Кривом Роге. Ракетная атака продолжается.

Российские войска 8 июля совершают массированную комбинированную атаку по Украине с применением ракет разного типа. В некоторых городах, в том числе в Киеве, раздаются взрывы, работает ПВО.

По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяют разный спектр вооружения.

Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет "Кинжал" и "Калибров". В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.

Первоначально сообщалось о звуках взрывов в Кривом Роге. Там предупреждали об угрозе баллистики. Впоследствии взрывы слышали и в Кропивницком районе Кировоградской области.

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