На ТОТ півдня України стрімко пересихають річки та міліють водосховища

Упродовж останніх двох місяців окуповані Росією райони півдня України стикаються з гострим дефіцитом прісної води: на території Запорізької, Херсонської областей та в Криму стрімко міліють водосховища, річки та ставки.

Екоцид через дії Росії в Україні: на ТОТ півдня — велика посуха

Так, у Бердянську через обміління річки Берда місцева влада обмежує водопостачання до двох разів на добу. Бердянське водосховище, основне джерело води для міста, поступово зникає. За супутниковими даними, щоденне зниження рівня води складає до 1–2 см, й наразі рівень води досяг критичних 19 метрів.

Подібна ситуація спостерігається й у Старокримському водосховищі, що забезпечує Маріуполь, де рівень води також критично знижується. Там почали запроваджувати погодинні відключення води, знижувати тиск в міських мережах. Поширити

Екологічна катастрофа на ТОТ півдня України

За 50 км на схід від водойми на річці Берда аналогічна проблема простежується на Старокримському водосховищі на річці Кальчик, з якого живиться Маріуполь. Рівень води падає і, майже, в усіх ставках в радіусі 100 км довкола окупованого міста Марії.

Екологи попереджають, що виснаження водних ресурсів загрожує екосистемі регіону. Унаслідок надмірного використання річок у посушливу осінь водний баланс порушується, що посилює проблему водопостачання в селах Приазов’я та провокує зростання солоності в Азовському морі. Через це в морі фіксують збільшення популяції медуз, що може вплинути на рибні запаси та прибережну екологію.

Окупаційні адміністрації оголосили про роботи з розчищення річок, але, згідно з повідомленням, очищено лише близько 20 км на трьох річках, тоді як протяжність малих річок у Запорізькій області перевищує 2 400 км.

Особливо критичною ситуація стала після підриву Каховської ГЕС у червні 2023 року, адже Бердянськ значною мірою залежав від цього водосховища. Тепер ресурси спрямовані на річку Берда, що спричиняє її надмірну експлуатацію. При цьому, за словами окупаційної влади, зношеність міських водопровідних мереж сягає 95%, що додатково ускладнює ситуацію.

Крим, який після окупації залишився без доступу до води з Дніпра, також переживає критичний дефіцит. Висихають Тайганське, Білогірське та Керченське водосховища, тоді як більшість річок на півночі півострова стрімко міліють.

Пересохле дно (Тайганського — ред.) водосховища заросло колючими бур’янами. Тепер мало шансів, що воно відновиться наступного року, оскільки зможе наповнюватись лише в тому разі, якщо як мінімум на 80% заповниться Білогірське водосховище, а вже звідти самопливом по каналу піде наповнення Тайганського водосховища. Поширити

Кримське управління гідрометеорології підтвердило, що річки півострова, зокрема ті, що забезпечували Партизанське і Чорноріченське водосховища, практично пересохли. Вдвічі скоротилися запаси Керченського водосховища, міліють Загорське і Аянське водосховища.

Росія вчиняє екоцид в Україні

Країна-агресорка завдала Україні екологічних збитків на щонайменше 2,6 трлн грн. Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті.

Уже зафіксовано понад 6 тисяч різних кейсів. За підрахунками, це десь 2,6–2,7 трлн грн. Шкода, завдана довкіллю, є однією з найбільших у грошовому еквіваленті, тому що це величезна кількість пошкоджених та знищених сільськогосподарських земель, лісових угідь природоохоронного та промислового статусу, забруднених басейнів наших водних артерій. Величезні заміновані та забруднені вибуховими предметами.

Про це заявила очільниця Міндовкілля Світлана Гринчук.

Чиновниця зазначила, що через обстріли РФ щодня відбуваються пожежі, які охоплюють сотні гектарів лісу. Для приборкання вогню надзвичайники не можуть використовувати всі можливі засоби через замінування. На сьогодні понад пів мільйона гектарів лісів заміновані, додала Гринчук.