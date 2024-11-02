На ВОТ юга Украины стремительно пересыхают реки и мелеют водохранилища

В последние два месяца оккупированные Россией районы юга Украины сталкиваются с острым дефицитом пресной воды: на территории Запорожской, Херсонской областей и в Крыму стремительно мелеют водохранилища, реки и пруды.

Экоцид из-за действий России в Украине: на ВОТ юга — большая засуха

Так, в Бердянске из-за обмеления реки Берда местные власти ограничивают водоснабжение до двух раз в сутки. Бердянское водохранилище, основное источник воды для города, постепенно исчезает. По спутниковым данным, ежедневное снижение уровня воды составляет до 1-2 см, и уровень воды достиг критических 19 метров.

Подобная ситуация наблюдается и в Старокрымском водохранилище, обеспечивающем Мариуполь, где уровень воды также критически снижается. Там начали вводить почасовые отключения воды, снижать давление в городских сетях. Поделиться

Экологическая катастрофа на ВТО юга Украины

В 50 км восточнее водоема на реке Берда аналогичная проблема прослеживается на Старокрымском водохранилище на реке Кальчик, из которого питается Мариуполь. Уровень воды падает и почти во всех прудах в радиусе 100 км вокруг оккупированного города Марии.

Экологи предупреждают, что истощение водных ресурсов чревато экосистемой региона. В результате чрезмерного использования рек в засушливую осень водный баланс поднимается, что усугубляет проблему водоснабжения в селах Приазовья и провоцирует рост солености в Азовском море. Поэтому в море фиксируют увеличение популяции медуз, что может повлиять на рыбные запасы и прибрежную экологию.

Оккупационные администрации объявили о работах по расчистке рек, но, согласно сообщению, очищено лишь около 20 км на трех реках, в то время как протяженность малых рек в Запорожской области превышает 2 400 км.

Особенно критической была ситуация после подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года, ведь Бердянск в значительной степени зависел от этого водохранилища. Теперь ресурсы направлены на реку Берда, что влечет за собой ее чрезмерную эксплуатацию. При этом, по словам оккупационных властей, износ городских водопроводных сетей достигает 95%, что дополнительно усложняет ситуацию.

Крым, оставшийся после оккупации без доступа к воде из Днепра, также испытывает критический дефицит. Высыхают Тайганское, Белогорское и Керченское водохранилища, в то время как большинство рек на севере полуострова стремительно мелеют.

Пересохшее дно (Тайганского — ред.) водохранилища заросло колючими сорняками. Теперь мало шансов, что оно восстановится в следующем году, поскольку сможет наполняться лишь в том случае, если как минимум на 80% заполнится Белогорское водохранилище, а оттуда самотеком по каналу пойдет наполнение Тайганского водохранилища. Поделиться

Крымское управление гидрометеорологии подтвердило, что реки полуострова, в частности обеспечивавшие Партизанское и Чернореченское водохранилища, практически пересохли. Вдвое сократились запасы Керченского водохранилища, мелеют Загорское и Аянское водохранилища.

Россия совершает экоцид в Украине

Страна-агрессор нанесла Украине экологический ущерб на минимум 2,6 трлн грн. Ущерб, причиненный окружающей среде, является одним из крупнейших в денежном эквиваленте.

Уже зафиксировано более 6 тысяч разных кейсов. По подсчетам, это где-то 2,6–2,7 трлн. грн. Вред, нанесенный окружающей среде, является одной из самых больших в денежном эквиваленте, так как это огромное количество поврежденных и уничтоженных сельскохозяйственных земель, лесных угодий природоохранного и промышленного статуса, загрязненных бассейнов наших водных артерий. Большие заминированные и загрязненные взрывчатыми предметами.

Об этом заявила глава Министерства окуржающей среды Светлана Гринчук.

Чиновница отметила, что из-за обстрелов РФ ежедневно происходят пожары, охватывающие сотни гектаров леса. Для укрощения огня чрезвычайники не могут использовать все возможные средства из-за заминирования. На сегодняшний день более полумиллиона гектаров лесов заминированы, добавила Гринчук.