На Тульщині масштабно палає завод — відео

5 вересня у Тульській області сталася пожежа на заводі “Пластик”, яка палає на площі понад 1500 кв м.

Масштабна промислова пожежа на Тульщині: що відомо

У Тульській області РФ здійнялась масштабна пожежа. Загоряння відбулось на заводі.

Більш як 1000 кв м горить на російському заводі "Пластик".

Російські пабліки повідомляють, що о 18:29 на пульт диспетчера Центрального пункту пожежного зв'язку надійшло повідомлення про пожежу в споруді за адресою: м. Вузлова, вул. Тульська.

На місце події негайно виїхали 8 пожежних розрахунків та автодрабина для роботи на верхніх поверхах будівлі.

Станом на 21:30 площа пожежі на заводі "Пластик" зросла до 1500 кв м. За інформацією регіонального уряду, горять ємності з машинним маслом. Поширити

Наразі вже палає 2 тис кв м, які гасять 50 рятувальників.

У Москві не можуть загасити масштабну пожежу

На заході Москви спалахнула двоповерхова адміністративна будівля. Вогонь намагаються ліквідувати з самого ранку.

Пожежа охопила територію площею понад тисячу квадратних метрів.

Російське МНС залучила до гасіння пожежі спеціальний корабель "Полковник Чернишев", а також чотири гелікоптери Московського авіаційного центру — три Ка-32 і Мі-26.

За словами російських рятувальників, вертольоти скинули вже понад 350 тонн води, але вогонь не вдалося загасити.