На Тульщині масштабно палає завод — відео

5 вересня у Тульській області сталася пожежа на заводі “Пластик”, яка палає на площі понад 1500 кв м.
Головні тези:
- У Тульській області сталася масштабна промислова пожежа на заводі “Пластик”, яка палає на площі понад 1500 кв м.
- На місце події виїхали 8 пожежних розрахунків та автодрабина для роботи на верхніх поверхах будівлі. За інформацією регіонального уряду, горять ємності з машинним маслом.
Масштабна промислова пожежа на Тульщині: що відомо
У Тульській області РФ здійнялась масштабна пожежа. Загоряння відбулось на заводі.
Більш як 1000 кв м горить на російському заводі "Пластик".
Російські пабліки повідомляють, що о 18:29 на пульт диспетчера Центрального пункту пожежного зв'язку надійшло повідомлення про пожежу в споруді за адресою: м. Вузлова, вул. Тульська.
На місце події негайно виїхали 8 пожежних розрахунків та автодрабина для роботи на верхніх поверхах будівлі.
Наразі вже палає 2 тис кв м, які гасять 50 рятувальників.
У Москві не можуть загасити масштабну пожежу
На заході Москви спалахнула двоповерхова адміністративна будівля. Вогонь намагаються ліквідувати з самого ранку.
Пожежа охопила територію площею понад тисячу квадратних метрів.
Російське МНС залучила до гасіння пожежі спеціальний корабель "Полковник Чернишев", а також чотири гелікоптери Московського авіаційного центру — три Ка-32 і Мі-26.
За словами російських рятувальників, вертольоти скинули вже понад 350 тонн води, але вогонь не вдалося загасити.
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