На Тульщине масштабно пылает завод — видео
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На Тульщине масштабно пылает завод — видео

Пожар
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Источник:  online.ua

5 сентября в Тульской области произошел пожар на заводе "Пластик", который горит на площади более 1500 кв м.

Главные тезисы

  • 5 сентября на заводе “Пластик” в Тульской области начался масштабный пожар, охвативший более 1500 кв м.
  • На место происшествия выехали 8 пожарных расчетов и автолестница для борьбы с возгоранием.
  • Огонь охватил емкости с машинным маслом, что способствует его быстрому распространению.

Масштабный промышленный пожар на Тульщине: что известно

В Тульской области РФ произошел масштабный пожар. Возгорание произошло на заводе.

Более 1000 кв. м горит на российском заводе "Пластик".

Российские паблики сообщают, что в 18.29 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в сооружении по адресу: г. Узловая, ул. Тульский.

На место происшествия немедленно выехали 8 пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.

По состоянию на 21:30 площадь пожара на заводе "Пластик" выросла до 1500 кв. м. По информации регионального правительства, горят емкости с машинным маслом.

Сейчас уже пылает 2 тыс. кв м, которые тушат 50 спасателей.

В Москве не могут потушить масштабный пожар

На западе Москвы вспыхнуло двухэтажное административное здание. Огонь пытаются ликвидировать с самого утра.

Пожар охватил территорию площадью более тысячи квадратных метров.

Российское МЧС привлекло к тушению пожара специальный корабль "Полковник Чернышев", а также четыре вертолета Московского авиационного центра — три Ка-32 и Ми-26.

По словам российских спасателей, вертолеты сбросили уже более 350 тонн воды, но огонь не удалось потушить.

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