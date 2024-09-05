На Тульщине масштабно пылает завод — видео

5 сентября в Тульской области произошел пожар на заводе "Пластик", который горит на площади более 1500 кв м.
Главные тезисы
- 5 сентября на заводе “Пластик” в Тульской области начался масштабный пожар, охвативший более 1500 кв м.
- На место происшествия выехали 8 пожарных расчетов и автолестница для борьбы с возгоранием.
- Огонь охватил емкости с машинным маслом, что способствует его быстрому распространению.
Масштабный промышленный пожар на Тульщине: что известно
В Тульской области РФ произошел масштабный пожар. Возгорание произошло на заводе.
Более 1000 кв. м горит на российском заводе "Пластик".
Российские паблики сообщают, что в 18.29 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в сооружении по адресу: г. Узловая, ул. Тульский.
На место происшествия немедленно выехали 8 пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.
Сейчас уже пылает 2 тыс. кв м, которые тушат 50 спасателей.
В Москве не могут потушить масштабный пожар
На западе Москвы вспыхнуло двухэтажное административное здание. Огонь пытаются ликвидировать с самого утра.
Пожар охватил территорию площадью более тысячи квадратных метров.
Российское МЧС привлекло к тушению пожара специальный корабль "Полковник Чернышев", а также четыре вертолета Московского авиационного центра — три Ка-32 и Ми-26.
По словам российских спасателей, вертолеты сбросили уже более 350 тонн воды, но огонь не удалось потушить.
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